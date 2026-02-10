Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 21 febbraio svelano che Yildiz, osservando l'ambiguo comportamento di Sahika e Yigit nei confronti di Erim, comincerà a sospettare che il ragazzo venga drogato. per poter essere meglio manipolato.

Ender accusa Sahika di tentato omicidio

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 febbraio iniziano con l'irruzione della polizia durante la festa per la presentazione del libro di Zehra.

Con le forze dell'ordine, ci sarà Ender: la donna che tutti avevano ritenuto morta accuserà apertamente Sahika di aver tentato di ucciderla.

Sahika, inoltre, sarà su tutte le furie anche per aver scoperto che Zehra ha preso parte alla festa di Yildiz e non vorrà ascoltate le motivazioni della scelta della figlia di Halit. Infatti, vedrà la scelta di Zehra come una presa di posizione contro di lei.

Zehra ha bisogno di denaro

Per Zehra, intanto, non sarà un bel periodo visto che la ragazza attraverserà un momento difficile anche sul versante economico. Akin, il suo editore, pretenderà un'altra grossa somma di denaro da impiegare per la distribuzione del suo libro, ma la donna temerà la reazione del padre e avrà timore di chiedergli altri soldi.

Yildiz, così, suggerirà a Zehra un modo per poter recuperare il denaro che le necessita senza coinvolgere Halit, tenendo quest'ultimo all'oscuro. Inoltre, Yildiz comincerà a preoccuparsi per la condizione in cui vive Erim. Infatti, Yigit e Sahika si comporteranno in modo strano con il giovane, standogli sempre intorno. Per questo, Yildiz si convincerà che i due stanno drogando Erim.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fuit, Yigit è riuscito a recuperare il manoscritto di Zehra che era andato perso conquistando la fiducia di tutta la famiglia. Sahika, intanto, ha spinto Zehra a contattare un editore di dubbia fama, prendendosi gioco di lei. Infine, con un colpo d scena, Ender è ricomparsa nella vita di tutti, agguerrita e pronta a vendicarsi di coloro che che le hanno fatto del male.