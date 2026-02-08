Francesca Fialdini è alla guida di una nuova puntata di ‘Da noi… a ruota libera’, in onda su Rai 1. Il programma, previsto per le 17.20, vedrà la partecipazione di un cast di ospiti che spazia tra musica, teatro, letteratura e un personaggio particolarmente amato dai più piccoli.

Gli ospiti in studio

Tra i protagonisti annunciati figura Donatella Rettore, figura di spicco della scena pop italiana. La cantante si esibirà con il suo brano più recente, “Malamocco”, tratto dall’album “Antidiva Putiferio”.

Al suo fianco, Pierpaolo Spollon, attore apprezzato sia sul piccolo che sul grande schermo.

Spollon è inoltre atteso a teatro da aprile con lo spettacolo “La paternità spiegata malissimo”.

In studio sarà presente anche Alessia Vessicchio, figlia del Maestro Peppe Vessicchio. La Vessicchio presenterà il suo romanzo d’esordio, intitolato “Fino a te”.

A completare il parterre degli ospiti, una special guest capace di conquistare il cuore di grandi e piccini: Topo Gigio.

Un pomeriggio tra musica, teatro e storie

La puntata si preannuncia come un pomeriggio ricco di intrattenimento e spunti di riflessione. Dalla performance musicale di Donatella Rettore, al racconto teatrale di Pierpaolo Spollon, fino alla dimensione più intima e personale esplorata nel romanzo di Alessia Vessicchio. L’arrivo di Topo Gigio promette di aggiungere un tocco di tenerezza e nostalgia, creando un’atmosfera ideale per un pubblico eterogeneo.