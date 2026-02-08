Clizia Incorvaia, ospite a ‘Verissimo’, ha condiviso con il pubblico alcuni momenti significativi della sua vita privata, soffermandosi in particolare sulla separazione dall’ex marito Francesco Sarcina e sulle conseguenze personali e giudiziarie che ne sono derivate. Durante l’intervista, la modella ha ripercorso le tappe della rottura con il cantante, sottolineando come la vicenda abbia avuto un impatto profondo sia sul piano emotivo che su quello familiare.

‘Verissimo’: il racconto della separazione

Nel corso della trasmissione, Clizia Incorvaia ha spiegato come la fine del matrimonio con Francesco Sarcina sia stata segnata da momenti difficili e da una forte esposizione mediatica.

La modella ha evidenziato il peso delle attenzioni pubbliche sulla sua vita privata, sottolineando la necessità di tutelare la serenità della figlia. Incorvaia ha inoltre parlato delle difficoltà incontrate nel gestire la separazione, ribadendo l’importanza di mantenere un rapporto civile con l’ex coniuge per il bene della famiglia.

La vicenda giudiziaria e le sue conseguenze

Oltre alla separazione, Clizia Incorvaia ha affrontato anche il tema della vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta. La modella ha raccontato come questa esperienza abbia rappresentato un ulteriore momento di prova, ma ha sottolineato di aver sempre agito con trasparenza e determinazione. Incorvaia ha espresso la volontà di lasciarsi alle spalle le difficoltà, concentrandosi sul futuro e sulla crescita personale.

L’intervista a ‘Verissimo’ ha offerto così uno spaccato autentico delle sfide affrontate dalla modella, che ha scelto di condividere la propria storia per trasmettere un messaggio di resilienza e speranza.