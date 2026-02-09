La7 chiude il mese di gennaio 2026 (4-31) confermandosi la terza rete più seguita in prime time, posizionandosi alle spalle di Rai 1 e Canale 5. Nella fascia oraria allargata 20:00-22:30, la rete ha registrato il 6,4% di share, corrispondente a 1,25 milioni di spettatori medi. Nella fascia classica 20:30-22:30, lo share si è attestato al 6,1%, con una media di 1,2 milioni di spettatori.

Performance sui target qualificati

La7 ha dimostrato una notevole performance sui target più ambiti. Tra gli spettatori laureati, la rete ha raggiunto il 15,6% di share, con un incremento del 3%.

Tra le classi socio-economiche elevate, lo share è salito al 14,3%, segnando un +8%. Questi risultati posizionano La7 come seconda rete su questi specifici segmenti di pubblico.

Crescita di La7 Cinema e del digitale

Il canale La7 Cinema ha registrato il suo miglior gennaio di sempre in termini di ascolti in prime time (21:30-23:30), ottenendo lo 0,8% di share (+30%). Nell’intera giornata, lo share si è attestato allo 0,6% (+53%). Il canale ha raggiunto 2,8 milioni di contatti medi giornalieri (+54%), per un totale di 19 milioni di contatti nel mese, una cifra che rappresenta un terzo della popolazione italiana (+18%). Sul fronte digitale, La7 ha superato i 156 milioni di video view complessive tra siti, app, YouTube e social network, con un incremento del 42%.

Le interazioni sui social sono cresciute del 109%, raggiungendo 5,8 milioni, mentre gli ascolti dei podcast sono aumentati del 43%, attestandosi a circa 1,1 milioni.

Questi dati confermano un trend positivo per la rete in diversi ambiti, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo e digitale.