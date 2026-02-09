Riccardo Guarnieri ha lasciato il cast di Uomini e donne da quasi tre anni, ma i fan continuano a tenerlo d'occhio sui social per cogliere indizi su un eventuale ritorno. L'altro giorno, ad esempio, il cavaliere ha pubblicato una sua foto su Instagram dopo molto tempo e tra le persone che l'hanno apprezzata c'è una dama che in passato è stata fidanzata con lui: Gloria Nicoletti.

Lo scatto e il like di Gloria

Da quando ha deciso di non partecipare più a Uomini e donne, Riccardo ha un po' fatto perdere le sue tracce: sono pochissimi, infatti, i contenuti che l'imprenditore pubblica sui social e quasi nessuno di questi è utile per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.

Qualche giorno fa, però, Guarnieri ha voluto condividere con chi lo segue su Instagram un nuovo scatto: una foto che ha fatto mentre indossava un abito elegante e gli occhiali da sole.

L'ex cavaliere ha ricevuto molti "mi piace" per questo post, e i curiosi si sono accorti che anche Gloria lo ha apprezzato quasi immediatamente.

Il legame vissuto a Uomini e donne

Riccardo e Gloria si sono frequentati diversi anni fa, anzi la loro conoscenza è stata una delle più chiacchierate delle passate edizioni di Uomini e donne.

Per un breve periodo, inoltre, i due si sono vissuti lontano dai riflettori, ma il fidanzamento è finito per incompatibilità ed entrambi sono tornati in studio e si sono rimessi in gioco.

Guarnieri ha lasciato il programma tre anni fa per amore, invece Nicoletti è ancora nel parterre e in questa stagione sembra avere poco spazio nelle puntate.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Oggi, 9 febbraio, inizierà la messa in onda di nuove puntate di Uomini e donne e i telespettatori assisteranno a diversi colpi scena.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, Alessio e Rosanna saranno protagonisti di un nuovo litigio e poi di un riavvicinamento che sorprenderà tutti.

Gemma, invece, crollerà in lacrime a causa delle critiche, arriverà a minacciare l'addio definitivo alla trasmissione, ma alla fine deciderà di rimanere.

Questa settimana il pubblico non vedrà in studio molti componenti del cast: Sabrina, Federico, Mario, Arcangelo e l'opinionista Tina.