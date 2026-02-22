Milano‑Cortina 2026 registra performance record per Warner Bros Discovery sulle piattaforme streaming. L'amministratore delegato per il Sud Europa, Alessandro Araimo, ha comunicato dati che evidenziano un "numero di spettatori più che raddoppiato" e un "numero delle ore viste quintuplicato", superando significativamente i risultati di Parigi 2024. Questo successo si inserisce in un contesto di crescita costante per l'azienda, che si prepara a coprire le prossime tre edizioni olimpiche: Los Angeles 2028, le Alpi Francesi 2030 e Brisbane 2032. L'obiettivo primario, come sottolineato da Araimo, è "dare sempre più visibilità a Italia Team fra un’edizione e l’altra", rafforzando il legame con gli spettatori attraverso l'emozione dello sport.

La missione di Warner Bros Discovery è infatti quella di "trasmettere tutte queste emozioni agli spettatori, passando il filtro dello schermo per entrare direttamente nel cuore".

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Eurosport nel diffondere i valori dello sport e nel far conoscere le imprese degli atleti italiani al grande pubblico. "Senza di voi, come avremmo potuto far sapere agli italiani la bravura dei nostri atleti?", ha affermato, elogiando il servizio fornito. Buonfiglio ha inoltre evidenziato come le medaglie olimpiche siano uno strumento potente per "incrementare il numero dei praticanti" e per "far capire la forza dello sport in tutte le realtà sociali e industriali".

Confronto con le edizioni precedenti e contesto digitale

I dati relativi ai primi giorni di competizione di Milano‑Cortina 2026 confermano una tendenza positiva già osservata. Nei primi quattro giorni completi di gare, più i due precedenti la cerimonia inaugurale, Warner Bros Discovery ha registrato in Europa una crescita dell'audience e del coinvolgimento. Le ore di contenuti consumate sono aumentate di oltre un terzo rispetto a Pechino 2022 (+39%), con un incremento a tre cifre nel totale delle ore visualizzate (+102%). Particolarmente significativo è l'andamento in mercati chiave come Francia, Germania, Italia (su HBO Max) e Regno Unito (discovery+), dove la crescita nel numero di abbonati che hanno seguito i contenuti in streaming ha superato, in soli tre giorni, i totali registrati per l'intera edizione di Pechino 2022.

La strategia europea e i prossimi appuntamenti

Warner Bros Discovery vanta una lunga esperienza come broadcaster dei Giochi Olimpici in Europa, a partire da PyeongChang 2018. La prospettiva triennale che include Los Angeles 2028, Alpi Francesi 2030 e Brisbane 2032 sottolinea l'impegno dell'azienda a mantenere un filo diretto con il pubblico. L'obiettivo di "dare sempre più visibilità a Italia Team" tra un'edizione e l'altra mira a creare un senso di continuità e un coinvolgimento duraturo, consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo europeo.