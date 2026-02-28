Laura Pausini ha risposto con chiarezza alla frecciata lanciata da Gianluca Grignani durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. In conferenza stampa, la cantante ha dichiarato: “Il mio numero ce l’ha, non l’ho mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui”. La risposta arriva dopo la battuta di Grignani, che al termine del suo duetto con Luchè ha ironizzato: “C’è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare”, riferendosi all’assenza della co‑conduttrice sul palco al momento della consegna dei fiori da parte di Carlo Conti.

Il contesto della stoccata

La battuta di Grignani è arrivata al termine dell’esibizione di “Falco a metà”, quando Carlo Conti gli ha consegnato il tradizionale mazzo di fiori. Pausini, pur avendo presentato il cantante, non è salita sul palco per salutarlo, alimentando l’attenzione mediatica sul loro rapporto. Il riferimento alla polemica estiva sulla cover di “La mia storia tra le dita” ha reso il momento ancora più carico di tensione.

La replica di Pausini

In conferenza stampa, Pausini ha scelto un tono pacato ma fermo: ha ribadito che il suo numero non è mai cambiato e che, se Grignani volesse chiarire, lei è disponibile. La frase “Faccio la cantante, faccio del mio meglio” sottolinea la sua volontà di mantenere il focus sul lavoro artistico, evitando ulteriori polemiche.

Un confronto ancora aperto

Il botta e risposta tra i due artisti segue una controversia iniziata nell’estate precedente, quando Pausini ha incluso la cover del brano di Grignani nel suo album di cover “Io canto 2”. Il cantautore aveva criticato la mancata citazione e le modifiche al testo, arrivando a diffidare la cantante. Nonostante un accordo formale, il confronto diretto non è ancora avvenuto, e molti sperano che Sanremo possa rappresentare l’occasione per un chiarimento pubblico.

Chi è Laura Pausini

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più celebri a livello internazionale. Ha vinto numerosi premi, tra cui un Grammy e diversi Latin Grammy. La sua carriera è iniziata negli anni Novanta e da allora ha pubblicato numerosi album di successo, sia in italiano che in spagnolo, affermandosi come una delle voci più riconosciute della musica pop italiana.