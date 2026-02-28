Carlo Conti, prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha voluto chiarire pubblicamente la questione relativa alla presenza dei parenti degli artisti sul palco dell’Ariston. L’intervento di Conti arriva dopo alcune dichiarazioni di Alessandro Gassmann, che avevano lasciato intendere l’esistenza di un divieto in tal senso. Conti ha precisato che non esiste alcuna restrizione ufficiale che impedisca ai familiari di salire sul palco durante la manifestazione.

'Nessun divieto per i parenti degli artisti'

Il chiarimento di Carlo Conti si è reso necessario per evitare fraintendimenti in vista della prossima edizione del Festival.

Il conduttore ha spiegato che non è stata introdotta alcuna nuova regola che limiti la partecipazione dei parenti degli artisti durante le esibizioni o i momenti speciali della kermesse. Conti ha sottolineato che la tradizione di coinvolgere i familiari, quando ritenuto opportuno dagli artisti stessi, rimane invariata e che non ci sono state comunicazioni ufficiali in senso contrario.

Il contesto delle dichiarazioni di Gassmann

Le parole di Alessandro Gassmann avevano suscitato un certo dibattito tra gli addetti ai lavori e il pubblico, alimentando dubbi sulle modalità di partecipazione al Festival. Tuttavia, la replica di Conti ha contribuito a dissipare ogni equivoco, ribadendo la volontà di mantenere un clima di apertura e continuità con le edizioni precedenti.

Il Festival di Sanremo, infatti, è noto anche per i momenti emozionanti che vedono protagonisti i familiari degli artisti, elemento che contribuisce a rendere la manifestazione particolarmente sentita dal pubblico.

Sanremo e la tradizione della famiglia sul palco

Nel corso degli anni, la presenza di parenti e amici degli artisti sul palco dell’Ariston ha rappresentato un aspetto caratteristico del Festival. Questa consuetudine, spesso apprezzata dal pubblico, non subirà modifiche secondo quanto dichiarato da Conti. Il direttore artistico ha ribadito l’importanza di mantenere vive le tradizioni che hanno reso Sanremo un appuntamento centrale nel panorama musicale e televisivo italiano.