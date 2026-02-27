Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha espresso grande soddisfazione per i risultati d’ascolto della quarta serata, definendoli “un’ulteriore gioia”. Il successo è stato attribuito al prezioso lavoro di squadra. Dopo aver ringraziato calorosamente il team, Conti ha lasciato la conferenza stampa con un sorriso, anticipando l’arrivo di “nuove sorprese” senza però fornire ulteriori dettagli, alimentando così l’attesa.

Ascolti in crescita e spirito di squadra

Conti ha evidenziato come il dato d’ascolto della quarta serata abbia registrato uno share storico, segnando una crescita rispetto alle serate precedenti.

Questo risultato, definito “un’ulteriore gioia”, è stato fermamente ricondotto all’impegno collettivo dell’intera squadra che lavora al Festival.

Un’uscita anticipata carica di attesa

Visibilmente sorridente, Conti ha concluso la sua partecipazione alla sala stampa con una battuta: “Scusatemi, adesso devo andare perché mi stanno arrivando delle cose, stasera ci saranno delle nuove sorprese e devo prepararle”. Questa sua uscita, priva di anticipazioni concrete, ha inevitabilmente acceso l’attesa per la serata dedicata ai duetti e alle cover.

Contesto della serata dei duetti e delle cover

La conferenza stampa si è tenuta in preparazione della quarta serata del Festival, un appuntamento cruciale interamente dedicato ai duetti e alle cover.

A fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, sul palco dell’Ariston salirà Bianca Balti, al suo ritorno dopo l’esperienza dello scorso anno. La serata prevede inoltre collegamenti esterni con Francesco Gabbani da Piazza Colombo e Max Pezzali da una nave da crociera, arricchendo ulteriormente il programma.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti è una figura di spicco nel panorama televisivo e radiofonico italiano. Noto per aver condotto numerose edizioni del Festival di Sanremo, di cui cura anche la direzione artistica, la sua profonda esperienza nel mondo dello spettacolo lo ha consacrato come un punto di riferimento per la conduzione di eventi musicali di grande rilevanza.