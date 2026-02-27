Ermal Meta è stato protagonista di un acceso dibattito sui social network dopo aver interpretato la celebre ninna nanna ‘Stella stellina’ durante una delle sue esibizioni al Festival di Sanremo. L’artista, da sempre riconosciuto per la sua spiccata sensibilità musicale, si è ritrovato al centro di numerose critiche da parte di una fetta di utenti, i quali hanno espresso il proprio dissenso per la scelta del brano. La vicenda ha rapidamente catalizzato l’attenzione degli appassionati di musica e del vasto pubblico del festival, innescando un vivace confronto online.

Le reazioni sui social alla performance

La decisione di Ermal Meta di proporre ‘Stella stellina’ ha palesemente diviso il pubblico presente e quello collegato da casa. Numerosi utenti hanno commentato negativamente la sua esibizione, sollevando dubbi sull’opportunità di presentare una ninna nanna sul palco di un evento di tale portata e visibilità. Alcuni hanno manifestato il proprio disappunto con toni particolarmente accesi, mentre altri hanno prontamente difeso la libertà artistica del cantante. Il confronto tra sostenitori e detrattori si è sviluppato prevalentemente sulle principali piattaforme social, dove il nome di Ermal Meta è rapidamente assurto a uno degli argomenti più discussi della kermesse.

Il contesto della scelta musicale

La presenza di brani tradizionali o comunque considerati fuori dagli schemi al Festival di Sanremo non rappresenta affatto una novità. Nel corso delle varie edizioni, diversi artisti hanno scelto di portare sul palco canzoni che si discostano dal repertorio più classico della manifestazione, generando puntualmente reazioni contrastanti. La decisione di Ermal Meta si inserisce in questa consolidata tradizione, dimostrando come il festival sia anche uno spazio deputato alla sperimentazione e al confronto tra generi e stili musicali differenti. Nonostante le critiche, il cantante ha comunque ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte di chi ha apprezzato il suo gesto artistico.

Chi è Ermal Meta

Ermal Meta è un cantautore e musicista di origine albanese, ma naturalizzato italiano. È noto al grande pubblico per la sua partecipazione a diverse edizioni del Festival di Sanremo e per aver firmato brani di grande successo come ‘Vietato morire’ e ‘Non mi avete fatto niente’. Nel corso della sua carriera, ha collezionato numerosi riconoscimenti e si è distinto per il suo impegno sociale e la sua notevole capacità di affrontare temi delicati attraverso la forza della musica.