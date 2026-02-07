Ross, componente del duo comico Gigi e Ross, è stato ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di ‘Ciao Maschio’ trasmessa sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai 1. Durante l’intervista, il comico ha espresso il disappunto per non essere stato invitato alla celebrazione dei trent’anni di Zelig, suggerendo che la vicenda di Made in Sud non sia stata accolta positivamente. Ha però rassicurato: “Noi comunque continuiamo a lavorare: appena finiamo qui andiamo a registrare”.

Una rinascita grazie alla famiglia

Ross ha raccontato di aver vissuto una vera rinascita personale e familiare grazie all’amore e alla paternità.

Ha spiegato che, mentre si dice che le donne si “rinascano” tagliandosi i capelli, lui lo ha fatto diventando padre: “Ne ho fatti due, uno via l’altro”. Ha ricordato l’incontro con Chiara, avvenuto nel 2023, e il rapido susseguirsi degli eventi: “Ci siamo messi insieme il primo aprile e a giugno lei era già incinta”. La nascita dei figli ha rappresentato per lui un momento di profonda riscoperta della paternità.

Un legame silenzioso con il figlio

Ross ha descritto il rapporto con il figlio Mattias come un’intesa silenziosa: “Con Matti comunichiamo nel silenzio. Anzi, comunica più lui che io. Chi vive questa situazione capisce di cosa parlo: a volte non c’è bisogno di spiegare niente. Basta uno sguardo, come ti sfiora la mano.

Si ferma il mondo e tu dici: ‘Io sto a posto così’”. Ha confessato di chiedersi spesso se il figlio percepisca il suo amore: “Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo”. Ha concluso con un aneddoto ironico: una sua ex era convinta che lui e Gigi fossero una coppia, “Ci vogliamo bene, è vero”.

Al momento non ci sono conferme indipendenti che riportino ulteriori dettagli sull’intervista, ma il racconto di Ross si inserisce nel contesto del programma ‘Ciao Maschio’, che esplora temi e sentimenti declinati al maschile.