Rai1 si conferma leader del prime time con il ritorno di ‘The Voice Generations’, il talent show condotto da Antonella Clerici. La puntata ha catturato l'attenzione di 2.595.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 18,7%.

La seconda posizione è occupata da Canale5 con la serie ‘Io Sono Farah’, che ha registrato 1.829.000 spettatori con uno share del 14,7%. Al terzo posto si posiziona Italia1 con il film ‘Top Gun – Maverick’, seguito da 1.531.000 spettatori (9,7% di share).

Performance delle altre reti

Analizzando le performance delle altre emittenti, Rete4 con il programma di approfondimento ‘Quarto Grado’ ha ottenuto 1.097.000 spettatori (8,5% di share).

Il Nove, con ‘Fratelli di Crozza’, ha raggiunto 1.002.000 spettatori (5,6%). La7, con ‘Propaganda Live’, ha totalizzato 858.000 spettatori (6,3%). Rai3 ha trasmesso ‘La Pelle del Mondo’, registrando 661.000 spettatori (3,9%). Rai2 ha proposto ‘House of Gucci’, ottenendo 555.000 spettatori (3,6%). Infine, Tv8 con ‘MasterChef’ si è fermato a 326.000 spettatori (2,2%).

Access prime time: la sfida tra Canale5 e Rai1

Nella fascia dell'access prime time, Canale5 ha dominato con ‘La Ruota della Fortuna’, seguito da 5.596.000 telespettatori e uno share del 28,8%. Rai1, invece, ha trasmesso la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, evento che ha raccolto 3.261.000 spettatori con il 17% di share.