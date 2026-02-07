Fabrizio Corona ha presentato un reclamo contro l’ordinanza del Tribunale civile di Milano che, lo scorso 26 gennaio, ha imposto la rimozione immediata da ogni piattaforma di tutti i contenuti – testuali, audio e video – riguardanti Alfonso Signorini. La difesa ha definito la decisione una forma di “censura” e ha annunciato il ricorso.

La battaglia legale prosegue

Il provvedimento del giudice Roberto Pertile ha ordinato a Corona di eliminare ogni contenuto relativo a Signorini, ritenuto non di interesse pubblico e privo di prove sufficienti a sostenere le accuse mosse nel format.

La difesa ha reagito denunciando un attacco alla libertà di espressione e ha già avviato le procedure per impugnare l’ordinanza.

‘Falsissimo’ sbarca sul palco

Parallelamente alla battaglia in tribunale, Corona ha annunciato il debutto teatrale di Falsissimo. Lo spettacolo, descritto come un racconto senza filtri sul potere mediatico e i retroscena mai raccontati, è in programma in cinque città: si parte da Milano, poi Catania, Napoli, Roma e Padova. I biglietti sono già in prevendita, con prezzi compresi tra 30 e 45 euro.

Chi è Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è un personaggio noto per il suo passato da paparazzo e per la sua attività mediatica. Negli ultimi anni ha condotto format online come Falsissimo e Corona On Air, nei quali affronta temi legati al gossip, al potere mediatico e alla libertà di espressione.