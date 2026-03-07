Nel debutto della nuova stagione di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza interpreta il ministro della Difesa Guido Crosetto, alle prese con le polemiche scaturite dal suo viaggio a Dubai. Lo sketch mette in scena un Crosetto impegnato a rispondere a domande imbarazzanti su voli, famiglia e allarmi di guerra, culminando in una battuta autoironica: “Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa”.

La satira gioca sul paradosso

La gag si sviluppa attorno a una serie di elementi surreali: misteriosi “baratri”, allarmi di guerra ignorati, ferie organizzate prima dell’attacco e spiegazioni sempre più confuse su famiglia, voli e rientri.

Il Crosetto interpretato da Crozza si scusa con tono ironico, come se avesse sbagliato mestiere, evocando l’immagine dell’agente di viaggio inadeguato.

Il contesto della satira

Lo sketch fa riferimento alla vicenda reale del ministro Crosetto, rimasto bloccato a Dubai con la famiglia durante l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran. La satira prende spunto dalle critiche ricevute, trasformandole in un momento di autoironia pungente.

La satira di Crozza si inserisce chiaramente nel dibattito pubblico sulla vicenda, rielaborando gli eventi attraverso la lente dell'umorismo.

Il ritorno di Fratelli di Crozza

La nuova stagione dello show torna in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.

Il personaggio di Crosetto, già protagonista di precedenti imitazioni, torna al centro della scena in una satira che mescola politica e ironia.

Chi è Maurizio Crozza

Maurizio Crozza è un comico, attore e conduttore televisivo italiano noto per le sue imitazioni satiriche di personaggi politici. Con Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, porta in scena monologhi e sketch che commentano l’attualità con ironia e sarcasmo.