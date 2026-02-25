La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 segna il debutto del televoto per la classifica dei Campioni e la selezione delle Nuove Proposte. Il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite SMS o chiamata da rete fissa, utilizzando un codice a due cifre che verrà comunicato in diretta. Il numero dedicato al televoto da rete fissa è l'894.001, mentre da dispositivi mobili il numero da comporre è il 475.475.1.

Modalità di voto per i Campioni

Durante la seconda serata, quindici artisti della categoria Campioni si esibiranno sul palco dell'Ariston.

Il sistema di voto per questa categoria sarà equamente ripartito: il televoto del pubblico e la Giuria delle Radio avranno entrambi un peso del cinquanta per cento sul risultato finale della serata. Al termine delle votazioni, verrà stilata una classifica provvisoria delle quindici canzoni in gara. Saranno rese note al pubblico esclusivamente le prime cinque posizioni, senza specificare l'ordine esatto.

Le Nuove Proposte in gara

In contemporanea, si svolgeranno le esibizioni dei quattro artisti emergenti della categoria Nuove Proposte, suddivisi in due sfide dirette. Il sistema di voto per questa categoria vedrà la partecipazione del pubblico tramite televoto (con un peso del trentaquattro per cento), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (trentatré per cento) e della Giuria delle Radio (trentatré per cento). I due artisti che otteranno il maggior numero di voti accederanno alla terza serata del Festival.