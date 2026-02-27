La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto Eros Ramazzotti protagonista come super ospite. Insieme ad Alicia Keys, l’artista era atteso per l’esecuzione di “L’Aurora”. Tuttavia, un problema tecnico ha interrotto la performance subito dopo le prime note, quando la cantante ha segnalato difficoltà nell’ascolto in cuffia. Carlo Conti ha gestito la situazione con prontezza, annunciando una pausa pubblicitaria per permettere ai tecnici di risolvere l’inconveniente.

L’ironia di Ramazzotti nel fuorionda

Durante la pausa tecnica, Eros Ramazzotti ha saputo alleggerire la tensione sul palco dell’Ariston con battute e ironia, intrattenendo il pubblico presente.

Il cantante ha scherzato, chiedendo con finta perplessità: “Ma il pianoforte almeno c’è?”, nonostante lo strumento fosse ben visibile. Successivamente, ha puntato l’attenzione sui cavi tecnici dietro le quinte, commentando con umorismo: “Vorrei farvi vedere cosa c’è qui dietro, hanno speso miliardi e poi c’è un cavo…”. Carlo Conti, con un richiamo scherzoso, ha invitato Ramazzotti a non toccare nulla. Il conduttore ha poi stemperato ulteriormente l’imbarazzo con una battuta: “Che figura… mi sono scusato con Alicia eh”, a cui Ramazzotti ha replicato con un’ulteriore nota di ironia: “L’ho fatto di proposito per farti stare più sul palco”.

La ripresa del duetto e il successo

Una volta risolto il problema tecnico, la performance è ripresa senza ulteriori intoppi.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys hanno eseguito “L’Aurora” in italiano, conquistando il pubblico dell’Ariston con la loro esibizione. Il momento è stato suggellato da una standing ovation. Su invito di Carlo Conti, Alicia Keys ha poi regalato al pubblico un bis, proponendo “Empire State of Mind”. La cantante ha adattato il testo del brano, sostituendo “New York” con “Sanremo”, un gesto che ha ulteriormente coinvolto la platea.

Sebbene al momento non vi siano conferme indipendenti della cronaca del fuorionda, l’atmosfera di complicità e leggerezza che ha caratterizzato la serata e il duetto tra i due artisti ha reso questo momento particolarmente memorabile.