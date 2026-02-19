Marzio De Bellis, amministratore delegato di Sky Italia, ha espresso l'auspicio che la stagione motorsport possa rivelarsi ricca di emozioni e competitività fino alle ultime tappe. Le sue dichiarazioni sono giunte durante una conferenza stampa dedicata alla presentazione dell'offerta Sky per il motorsport 2026, un evento che ha visto la partecipazione di altri dirigenti e rappresentanti dei principali campionati motoristici.

De Bellis ha affermato: “Ci auguriamo che il campionato resti vivo e acceso fino alla fine, come lo scorso anno”. Il dirigente ha sottolineato l'impegno di Sky nell'offrire una copertura di altissimo livello, arricchita da telecronache, approfondimenti esclusivi e innovazione tecnologica per ogni appuntamento in calendario.

L'offerta motorsport di Sky, che include Formula 1, MotoGP e altre competizioni internazionali e nazionali, vede il canale tematico Sky Sport F1 e gli altri spazi dedicati ai motori giocare un ruolo centrale.

La stagione motorsport 2026 su Sky

Durante la presentazione, i vertici Sky hanno illustrato nel dettaglio il palinsesto 2026 per il motorsport, confermando la trasmissione in diretta integrale dei Gran Premi di Formula 1, della MotoGP e di numerosi altri eventi mondiali e italiani. L'emittente punta a rafforzare ulteriormente l'interazione con il pubblico attraverso contenuti in alta definizione, nuovi format digitali e servizi di approfondimento live.

Tra le novità più rilevanti per la nuova stagione si segnalano una maggiore presenza di rubriche di approfondimento, l'introduzione della realtà aumentata nelle analisi tecniche e una copertura più ampia degli eventi collaterali legati sia alla Formula 1 che alla MotoGP.

L'obiettivo dichiarato da Sky è accompagnare lo spettatore lungo tutte le fasi del campionato, monitorando con attenzione le sfide tra i protagonisti in pista. Parallelamente, Sky rinnova l'impegno nel sostenere la crescita di piloti e team italiani nei principali circuiti mondiali.

Sky Sport e il racconto dei motori

Storicamente, Sky Sport si è affermata come punto di riferimento per la narrazione televisiva dello sport motoristico in Italia. La nascita del canale tematico Sky Sport F1 nel 2013 ha segnato una svolta nell'offerta televisiva italiana dedicata ai motori. Nel corso degli anni, Sky ha investito in tecnologie innovative come la realtà virtuale per le analisi in studio, telecamere a 360 gradi e copertura multiplatform, offrendo ai telespettatori una visione immersiva delle gare.

L'impegno della piattaforma è confermato anche dai dati di ascolto: nel 2025, gli eventi motoristici trasmessi da Sky hanno registrato risultati significativi in termini di share e coinvolgimento, testimoniando un interesse in costante crescita tra gli appassionati. La programmazione Sky Sport prevede, oltre alla diretta delle gare, spazi di analisi, interviste ai protagonisti e approfondimenti con tecnici ed ex piloti, consentendo agli spettatori di addentrarsi nei dettagli strategici e tecnici delle competizioni.