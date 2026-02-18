La Formula 1 si prepara a tornare in pista sul circuito di Sakhir, in Bahrain, per la seconda sessione di test pre-stagionali. L'evento si svolgerà da domani fino a venerdì, offrendo ai team un'ultima opportunità cruciale per mettere a punto le monoposto prima dell'inizio del Mondiale, previsto in Australia..

Contesto e obiettivi

Questa seconda serie di prove rappresenta un passaggio fondamentale per tutti gli scuderie. L'obiettivo primario è l'ottimizzazione di assetto, affidabilità e passo gara delle nuove vetture. Per la Ferrari, in particolare, questi giorni sono essenziali per ottenere riscontri concreti e confermare le prestazioni incoraggianti già dimostrate nella sessione precedente.

Approfondimento tecnico

Le squadre avranno a disposizione tre giorni di test, fino a venerdì. Saranno disponibili 24 set di pneumatici slick, distribuiti tra le cinque mescole previste per l'asciutto. I piloti hanno già espresso pareri contrastanti riguardo alle nuove vetture, con particolare attenzione alla gestione dell'energia elettrica e termica. I piloti più esperti, come Hamilton e Verstappen, si sono mostrati più critici, mentre i più giovani sembrano manifestare una maggiore apertura verso le innovazioni.