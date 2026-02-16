Paolo Bonolis è alla conduzione della seconda puntata di ‘Taratata’, in onda in prima serata su Canale 5. Lo show, registrato presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si distingue per le sue performance dal vivo, i duetti inediti e i momenti narrativi che rendono omaggio alla musica, il tutto in un'atmosfera priva di competizioni o votazioni.

Il format e la cornice dell’evento

‘Taratata’ riappare sugli schermi dopo oltre vent’anni, proponendosi come un evento musicale articolato in due serate speciali. La cornice è quella di un’arena trasformata in uno studio televisivo immersivo, arricchito dalla presenza di un pubblico e da un impianto scenico studiato per esaltare al massimo le esibizioni dal vivo.

Paolo Bonolis si fa narratore del percorso musicale, arricchendolo con aneddoti e interazioni dirette con gli artisti.

I protagonisti della seconda serata

La seconda puntata vede sul palco la partecipazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano: Annalisa, Fiorella Mannoia, i Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D’Alessio. Ciascuno di loro è chiamato a portare la propria distintiva voce e il proprio repertorio in un contesto che celebra la musica autentica.

Informazioni per la visione

La seconda puntata di ‘Taratata’ è trasmessa in prima serata su Canale 5. Gli spettatori avranno la possibilità di seguire lo show comodamente dal proprio televisore, mentre la registrazione si è svolta in precedenza presso la ChorusLife Arena di Bergamo.

Paolo Bonolis: un volto noto della televisione

Paolo Bonolis è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, celebre per la conduzione di numerosi programmi di intrattenimento e varietà. La sua carriera è costellata di successi, inclusa l'ideazione e la conduzione di format musicali di rilievo, tra cui diverse serate dedicate ai duetti durante il Festival di Sanremo.