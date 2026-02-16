Le puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 da domenica 16 a giovedì 20 febbraio alle 10:45 promettono emozioni forti e colpi di scena inaspettati per gli appassionati della soap tedesca. Finalmente arriverà il tanto atteso matrimonio tra Ana e Philipp, un evento che sarà preceduto da momenti di tensione e piccoli imprevisti. Nel frattempo, Miro si apre con Greta e le racconta una parte oscura della sua vita, lasciando la ragazza profondamente colpita. Sullo sfondo, Nicole si trova al bivio tra una brillante carriera a Broadway e il suo legame con Michael, mentre nuovi arrivi e vecchie conoscenze scombineranno gli equilibri al Fürstenhof.

Ana e Philipp coronano il loro sogno d’amore tra imprevisti e sentimenti

L’attesa per il matrimonio di Ana e Philipp si fa sentire sin dall’inizio della settimana. Ana propone a Lale di trasferirsi nella tenuta, ma la giovane preferisce restare sola, mentre Miro si offre come nuovo coinquilino. Un momento magico accompagna Ana, Philipp, Maxi e Vincent, che lanciano una moneta nel pozzo dei desideri, tutti intenti a sognare un futuro felice. Tuttavia, prima delle nozze, un imprevisto rischia di mandare tutto all’aria: Ana, dopo aver bevuto per errore un succo d’arancia in cui Lale aveva sciolto delle pastiglie, si sente strana e si perde nel bosco, convinta di essere con Philipp. La sua assenza getta nel panico gli invitati e in particolare lo sposo, che insieme a Markus si lancia alla sua ricerca.

Solo grazie all’intervento tempestivo di Philipp, Ana viene ritrovata e la cerimonia può finalmente avere luogo, regalando agli spettatori un momento di pura emozione. Dopo la festa, i due innamorati iniziano la loro vita coniugale, circondati dall’affetto di amici e familiari.

Miro si confida con Greta e l’arrivo di Henry agita gli equilibri

Il rapporto tra Miro e Greta si fa sempre più intenso. Dopo averle impedito di mettersi alla guida in stato di ebrezza, Miro si lascia andare a una dolorosa confessione: la sua fidanzata Lily è morta in un tragico incidente d’auto, evento che ancora lo perseguita. Greta, toccata dalle sue parole, sente crescere il legame tra loro, anche se la cugina Yvonne la mette in guardia: non dovrebbe innamorarsi di lui.

Nel frattempo, Miro si propone come nuovo coinquilino proprio quando Lale rifiuta l’invito di Ana. A movimentare ulteriormente la situazione arriva Henry, vecchio amico di Vincent, che trova ospitalità e un lavoro come stalliere al Fürstenhof, anche se il nuovo incarico sembra metterlo in difficoltà. Maxi, dal canto suo, cerca di conquistare la bella Henry, ma per ora la ragazza non sembra intenzionata a cedere.

Nicole tra sogni americani e la realtà di Bichleim

Un’altra storia che fa da sfondo alle vicende principali è quella di Nicole, alle prese con una proposta che potrebbe cambiare la sua vita: esibirsi a Broadway. Ma accettare significherebbe lasciare Michael e trasferirsi in America. Michael, però, capisce che il suo posto è a Bichleim e rinuncia a seguirla, lasciando Nicole di fronte a una scelta difficile.

Intanto, il coreografo Bruce Darnell arriva alla tenuta per aiutarla a mettere in scena la sua esibizione, coinvolgendo anche altri personaggi come Erik, Alfons e Hildegard. Nicole e Michael vivono così la loro ultima notte insieme, consapevoli che la loro storia si trova a un bivio.

Nella puntata precedente di Tempesta d’amore

Nell’episodio precedente di Tempesta d’amore, le tensioni tra i protagonisti hanno raggiunto il culmine. Ana ha dovuto confrontarsi con le sue insicurezze e con i dubbi riguardo il suo futuro con Philipp, mentre Greta e Luis si sono scontrati duramente, portando Greta a cercare conforto in Miro. Nicole, intanto, ha ricevuto la proposta per Broadway, ma il pensiero di lasciare Michael l’ha profondamente turbata.

Maxi è apparso sempre più determinato a trovare il proprio spazio sia al Fürstenhof che nella vita sentimentale. Le emozioni sono quindi rimaste alle stelle, lasciando il pubblico in attesa degli sviluppi delle nuove puntate.