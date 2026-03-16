Manca pochissimo alla registrazione della prima puntata del serale di Amici e oggi, 16 marzo, è stata data una piccola anticipazione di quello che potrebbe accadere in studio quel giorno. Alla fine del daytime che è andato in onda questo lunedì, infatti, è stato svelato che Angie e Michele stanno preparando un duetto che Lorella Cuccarini potrebbe schierare nel corso della loro debutto in prima serata.

Lo spoiler nel pomeridiano di Amici

Continua la preparazione dei ragazzi in vista della prima puntata del serale di Amici, che sarà registrata giovedì 19 marzo (e andrà in onda sabato 21).

Nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv questo lunedì, infatti, è stato mostrato un piccolo estratto di una lezione di due cantanti del team Cuccarini-Peparini.

Il pomeridiano odierno, dunque, ha spoilerato che al debutto in prima serata Lorella potrebbe schierare un duetto tra Angie e Michele su un brano ancora top secret.

Il titolare non ha nascosto la paura che ha per l'inizio di questa nuova esperienza, soprattutto perché sa che i professori e il pubblico si aspettano molto da lui e non vuole deluderli.

Duetto Michele Angie cosa stanno cucinando? (voglio anche i duetti Angie Lorenzo) #Amici25 — 𝐋𝐮𝐝𝐨| 50% (@__ghanneliuss_) March 16, 2026

La reazione del pubblico

Anche se non si sa ancora cosa canteranno, molti fan di Amici si sono detti felici del duetto che potrebbero fare Angie e Michele nella prima puntata del serale.

"Cosa stanno cucinando per noi?", "Adoro i duetti"; "Iniziamo molto bene", "Lorella vuole vincere quest'anno", "Potenzialmente questo duetto è clamoroso", "Le loro voci si amalgamano bene", "Sto già adorando", "Brava Lorella, ottima scelta", "Spero anche in un duetto Angie-Lorenzo", si legge su X il 16 marzo.

Svelato lo studio del serale

Sempre nel daytime che è andato in onda oggi, è stato svelato lo studio dove si svolgerà il serale di Amici 25.

A primo impatto non sembra esserci nulla di nuovo nella scenografia, infatti molti spettatori si sono detti delusi dal fatto che la fase più bella del talent andrebbe in onda sempre nello stesso posto.

"Ancora nessuna novità, che noia", "Identico a quello del 2025", "Praticamente è lo stesso studio da almeno cinque anni", "Ma perché i ragazzi si stupiscono se l'hanno già visto?"; "Non cambia mai niente in questo programma", hanno commentato i fan sui social.