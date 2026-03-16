Nella casa del Grande Fratello Vip, si è consumato il primo botta e risposta. Tutto è iniziato in cucina da Raul Dumitras che si è lasciato scappare una frase ironica sulle patate. Frase che non è stata gradita da Ibiza Altea e quindi non ha fatto nulla per nascondere il suo fastidio. Nel corso di un confronto con il diretto interessato, l'influencer ha tagliato corto: "Sei educato solo quanto vuoi tu".

Ibiza contro Raul

A meno di una settimana dall'inizio della convivenza forzata al GFVip, Raul e Ibiza hanno avuto il primo botta e risposta.

Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha rimproverato il coinquilino per essersi reso protagonista di una frase ironica con un doppio senso.

Ma non è tutto perché a mandare su tutte le furie Ibiza è stato il fatto che Raul le abbia riso in faccia per ben due volte: "Mi dà fastidio che una persona si comporta così. Se vuoi stuzzicarmi va bene, ma non accetto di litigare per una buccia di patata. Tu mi hai riso in faccia e io questo non lo accetto". Dal canto suo il 25enne romano ha cercato di giustificarsi: "Secondo te io sono immaturo perché ti ho riso in faccia? Io sono un uomo ma sono molto educato". "Sei educato solo quando vuoi tu", la replica stizzita della concorrente.

Vedendo che fra i due non è stato possibile trovare un punto d'incontro, il 25enne romano si è risentito: "Sei molto arrogante". A quel punto Renato ha cercato di stemperare la situazione fra i due inquilini, ma Ibiza gli ha chiesto di non intromettersi: "Può anche rispondere da solo.

Non ti ci mettere anche tu".

ma io lo sapevo che stavo riponendo le mie speranze nella persona giusta, grazie Ibiza per avermi dato la prima litigata dell’edizione e per una buccia di patata #gfvip pic.twitter.com/b3dqz3i7bi — o ⏾ (@scorpio2298) March 15, 2026

La reazione di alcuni utenti del web

La prima discussione all'interno del reality show non è passata inosservata agli spettatori del web.

Un utente ha ironizzato: "Io lo sapevo che stavo riponendo le mie speranze nella persona giusta, grazie Ibiza per avermi dato la prima litigata dell’edizione e per una buccia di patata". Un altro utente ha affermato: "Niente, Raul non ce la fa proprio a stare zitto. Il bello è che si difende anche dicendo che lui è un uomo molto educato".

Tra gli utenti c'è chi invece ha trovato esagerata la reazione della modella: "Ma dai ragazzi, ora non si può neanche ridere per un controsenso". A seguire un utente ha aggiunto: "Ibiza un po' meno visto che siamo solo al quarto giorno di reality".