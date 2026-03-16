Nelle puntate di Forbidden Fruit che verranno trasmesse da lunedì 23 a sabato 28 marzo 2026, Halit verrà ricoverato in ospedale, dopo essere stato avvelenato da Sahika.

Lila Argun invece, vorrà divorziare da Yigit.

Halit caccia Sahika, Leyla rapita dal marito Hilmi

Dopo essersi scagliato contro la secondogenita Lila per aver sposato Yigit in segreto, Halit caccerà la sua fidanzata Sahika dalla sua villa per aver fatto esplodere questo scandalo. Inoltre, sempre Argun, intimerà a Yildiz di trasferirsi con loro figlio Halitcan da lui.

Nel contempo, Leyla verrà rapita dal marito Hilmi.

Intanto, tutti saranno ancora sconvolti, per aver appreso grazie a Sahika che Yigit è figlio segreto di Kaya.

Ender confortata da Yildiz

Successivamente, Ender tenterà di parlare con i suoi figli Erim e Yigit, ma riceverà un netto rifiuto da entrambi. A quel punto, Ender verrà confortata da Yildiz.

Spazio anche a Lila, la quale accetterà di annullare il suo matrimonio con Yigit su ordine del padre Halit, per essere rimasta delusa. A sorpresa, Yigit si rifiuterà di concedere il divorzio a Lila, pur avendola lasciata dopo la prima notte di nozze.

Nadir presta soccorso a Emir e Yigit

In seguito, Sahika organizzerà l'incontro con il finanziatore Pierre, che vorrà acquisire le quote di Ender.

Dopo essere finito in ospedale a causa di Sahika, Halit vedrà il suo ex socio Nadir entrare nella sua stanza, ma il medico gli dirà di aver avuto delle allucinazioni a causa dei farmaci assunti per disintossicarsi dall'avvelenamento.

A proposito di Nadir, tenterà di avvicinarsi a Ender e si offrirà disponibile per riportarla a casa dopo averla incontrata in un ristorante. Sempre Nadir, farà la conoscenza di Yildiz in una caffetteria, e soccorrerà Yigit e Emir, quando rischieranno di essere investiti da un’automobile.

Riepilogo: Sahika ha tramato alle spalle di Halit

In precedenza, in combutta con un misterioso complice, Sahika ha continuato a tramare alle spalle di Halit. La donna è riuscita a conquistare l’imprenditore, il quale le ha chiesto di diventare sua moglie. A metterle il bastone tra le ruote però ci ha pensato Yildiz, mettendo al mondo il piccolo Halitcan, avuto dal marito Halit.