Negli episodi di Beautiful che saranno mandati in onda dal 9 al 14 marzo, Steffy sarà irritata dall'affinità sempre più crescente esistente tra Hope e Finnegan. Inoltre Bill riceverà dal test del dna la conferma che è il padre di Luna e proporrà sia a lei che a Poppy di andare a vivere con lui. Liam, invece, vorrà tenere Sheila distante da sua figlia Beth.

Brooke rifiuta di essere co-amministratrice delegata con Steffy

Ridge si troverà alla Forrester Creations e domanderà a sorpresa a Brooke di lavorare a stretto contatto con Steffy come co-amministratrice delegata dell'azienda.

Logan senior sarà contenta per la proposta ricevuta, ma sarà costretta a rinunciare per evitare di incrinare ancora di più i rapporti con la giovane Forrester.

Nel frattempo Liam cercherà di rassicurare Steffy e le esporrà la convinzione che Hope non si intrometterà nel suo matrimonio con Finnegan. La figlia di Ridge non ce la farà a nascondere una forte irritazione per l'affinità sempre più crescente tra Hope e Finnegan, in riferimento in particolare al legame con la madre biologica di lui.

Bill propone a Poppy e Luna di andare a vivere con lui

Liam non si fiderà di Sheila e l'unico suo proposito sarà quello di tenerla distante in tutti i modi da Beth. Intanto Carter in occasione di una riunione constaterà l'inquietudine di Katie, la quale confesserà che Bill ha scoperto di essere padre di una bambina nata da una relazione avuta tanti anni prima.

Nel frattempo Spencer senior avrà fatto il test del dna sotto la supervisione della dottoressa Nozawa ed arriverà la certezza che il magnate è il padre di Luna. Tutti saranno scioccati, ma nello stesso tempo contenti per la notizia. Liam sarà lieto di accogliere la nuova sorella nella famiglia, mentre Bill vorrà recuperare tutto il tempo perso e proporrà sia a Poppy che Luna di trasferirsi da lui così da avviare un nuovo capitolo della loro famiglia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Li non si è fidata della sorella Poppy e ha deciso di occuparsi personalmente del test di paternità di Bill, per evitare possibili manomissioni. Inoltre Steffy ha ribadito la volontà di chiudere la linea di moda Hope for the Future, ma Ridge ha manifestato la sua contrarietà e ha concesso una nuova possibilità alla giovane Logan. Le sorellastre si sono scontrate, ma Hope ha potuto contare sull'inaspettato sostegno di Finnegan.