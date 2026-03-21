La storica trasmissione televisiva Canzonissima fa il suo atteso ritorno sul piccolo schermo di Rai 1, debuttando oggi, sabato 21 marzo, con una nuovissima edizione che promette spettacolo e grandi emozioni. A guidare questa rinascita è la carismatica Milly Carlucci, pronta a dirigere un varietà musicale che riprende un titolo iconico della televisione italiana. Il programma si propone con un format contemporaneo, attentamente studiato per mettere al centro non solo la musica, ma anche le storie personali e il talento degli artisti, creando un ponte tra il glorioso passato e le nuove tendenze del racconto televisivo.

Il prestigioso cast della serata inaugurale

La serata inaugurale di questa edizione di Canzonissima si preannuncia ricca di stelle, con un cast di grandi nomi della canzone italiana pronti a calcare il palco. Il pubblico avrà l'opportunità di assistere alle esibizioni di artisti molto amati e apprezzati, tra cui Riccardo Cocciante, la versatile Arisa, l'irriverente Elio e le Storie Tese, l'effervescente Elettra Lamborghini, l'intenso Enrico Ruggeri, l'inconfondibile Fausto Leali, il cantautore Fabrizio Moro, l'energizzante Irene Grandi, il duo Jalisse, il giovane talento Leo Gassmann, la raffinata Malika Ayane, il sensibile Michele Bravi, il poliedrico Paolo Jannacci e il celebre tenore Vittorio Grigolo.

Questa selezione eterogenea garantisce una varietà di generi e stili, promettendo esibizioni memorabili e interpretazioni cariche di significato.

Dinamiche di gara e il ruolo del pubblico

Il cuore pulsante di Canzonissima è rappresentato da un meccanismo di gara innovativo e coinvolgente, pensato per valorizzare ogni aspetto della performance artistica. Ogni puntata sarà costruita attorno a un tema specifico, che fungerà da filo conduttore per le scelte musicali dei partecipanti. Tra i temi che animeranno le serate, si annoverano “la canzone del cuore”, “la dedica”, “il primo successo”, “la rivincita di Sanremo”, “la canzone che avrei voluto scrivere io” e “il tuo più grande successo”. Prima di ogni esibizione, una speciale clip permetterà agli artisti di condividere con il pubblico il significato personale, le ispirazioni e le emozioni più profonde legate al brano scelto, offrendo una dimensione più intima e un'ulteriore chiave di lettura delle loro performance.

Al culmine di ogni appuntamento settimanale, verrà proclamata la “Canzonissima di puntata”, il brano e l'artista che avranno saputo distinguersi e che si aggiudicheranno così l'accesso diretto alla prestigiosa puntata finale. Il sistema di voto è stato concepito per essere equo e rappresentativo, basandosi su tre componenti fondamentali: un qualificato panel di sette personalità di spicco del mondo dello spettacolo, affettuosamente soprannominati i “magnifici sette”, che apporteranno la loro esperienza e il loro giudizio; gli stessi cantanti in gara, che avranno il compito di esprimere una preferenza per una canzone altrui, promuovendo un sano spirito di competizione e apprezzamento reciproco; e, non da ultimo, il pubblico da casa, il cui parere sarà determinante e potrà essere espresso attivamente tramite i canali social, garantendo un'ampia e democratica partecipazione alla scelta.

La grande finale: chi sarà la Canzonissima 2026?

L'emozionante percorso di questa edizione di Canzonissima raggiungerà il suo apice nella puntata finale, un appuntamento imperdibile che decreterà il vincitore assoluto. In questa serata decisiva, tutte le “canzonissime” che avranno trionfato nelle precedenti serate si sfideranno in una nuova e avvincente manche, mettendo in campo il meglio del loro repertorio e della loro interpretazione. L'obiettivo supremo sarà quello di eleggere la Canzonissima 2026, incoronando il brano e l'artista che avranno saputo conquistare in maniera definitiva il cuore del pubblico e l'apprezzamento della giuria, lasciando un segno indelebile nella storia del programma.