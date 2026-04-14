Giulia Michelini sarà tra gli ospiti di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai2. L’attrice, nota per il ruolo di Rosy Abate nella serie ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi’ e per la sua versatilità in televisione e al cinema, si racconterà rispondendo alle domande della conduttrice, il cui stile di confronto diretto è tratto distintivo del format.

Carriera: dal debutto al successo di Rosy Abate

La carriera di Giulia Michelini iniziò nella ginnastica. Notata da un produttore cinematografico durante un allenamento, fu spronata a entrare nel mondo televisivo.

Debuttò nel 2002 con ‘Distretto di Polizia’, interpretando Sabrina. Seguirono ruoli in ‘Paolo Borsellino’ (Lucia Borsellino) e ‘R.I.S. Delitti imperfetti’ (Francesca De Biase).

Il 2009 segnò una svolta: Michelini divenne protagonista di ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi’ con la ‘cattiva’ Rosy Abate. Il successo del personaggio portò allo spin-off ‘Rosy Abate – La serie’. Parallelamente, l’attrice ha partecipato a film come ‘Ricordati di me’ e ‘Immaturi’.

Vita privata e la maternità a Belve

A diciannove anni, Giulia Michelini è diventata mamma di Giulio Cosimo, nato dalla relazione con Giorgio Cerasuolo. Ha avuto relazioni con Andrea Napoleoni e Giorgio Pasotti. Attualmente, dovrebbe essere single.

Durante l’intervista a Belve, Michelini ha affrontato il tema della maternità. Quando la Fagnani le ha chiesto: “Lei va per interrompere la gravidanza, poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?”, l’attrice, emozionata, ha replicato: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”, sottolineando l’importanza di questa scelta personale.