"Io stavo tanto bene da Nuzzi e Del Debbio", questa la riflessione ironica di Francesca Manzini nel post puntata del Grande Fratello Vip. Il discorso della comica potrebbe fare riferimento al botta e risposta avuto durante la diretta con Renato Biancardi: quest'ultimo ha infatti sostenuto velatamente che all'interno della casa ci sono concorrenti falsi.

Francesca Manzini sarcastica

Al termine della puntata del GFVip, Francesca Manzini è andata in giardino a fumare quando si è resa protagonista di una riflessione personale: "Io stavo tanto bene da Nuzzi e Del Debbio a parlare di robe serie.

Stavo tanto bene: cultura, informazione, società, costume, politica".

Il commento sarcastico della concorrente potrebbe essere riferito alle dinamiche scaturite all'interno del reality show. La concorrente infatti, in puntata è stata messa in discussione insieme a Raimondo Todaro sul fatto che in casa ci sono alcuni concorrenti che non si son ancora esposti. Dunque la diretta interessata potrebbe aver pensato che forse per i suoi modi di fare è meglio esprimere opinioni in programmi che vanno in onda su Rete 4.

Lo scontro con Renato Biancardi

Ma non è tutto perché lo sfogo di Francesca potrebbe anche essere riferito alla lite avuta in puntata con Renato Biancardi. Quest'ultimo senza giri di parole ha sostenuto che all'interno del reality show ci sono "persone fake".

Nel post puntata la concorrente si è rivolta direttamente al musicista campano e ha chiesto perché l'abbia giudicata senza neanche conoscerla. Dal canto suo Renato ha spiegato di aver solamente espresso un parere dopo i primi giorni di convivenza forzata. Biancardi ha poi rimproverato la coinquilina di non essersi alzata per salutarlo dopo che aveva ricevuto una sorpresa da parte della figlia: "Mi aspettavo più empatia".

GFVip: riassunto 2° puntata

La seconda puntata del GFVip ha visto Antonella Elia ottenere l'immunità per mano del televoto.

Poi è stata la volta di alcuni scontri: Antonella ha discusso con Adriana Volpe, Raimondo Todaro si è reso protagonista di un botta e risposta con l'opinionista Selvaggia Lucarelli, così come Alessandra Mussolini.

Ibiza Altea ha criticato Renato per il suo atteggiamento: la ragazza era sembrata avere un certo feeling per il coinquilino, ma durante le nomination l'ha anche nominato con l'accusa di aver flirtato con altre ragazze. Lucia invece non riesce ad andare d'accordo con Nicolò, mentre Dario è stato criticato per alcuni suoi atteggiamenti all'interno del reality.