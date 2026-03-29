Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Sahika farà arrestare Yigit per spaventare Ender, rea di aver fatto il doppio gioco con lei. Il gesto arriverà a Kaya, che prenderà una decisione spiazzante. L'avvocato arrabbiato chiuderà i rapporti con la sorella.

Sahika fa arrestare Yigit

Tutto inizierà quando Sahika farà arrestare Yigit per tentato omicidio con l'intento di spaventare Ender. Quest'ultima, a questo punto, farà una confidenza a Kaya una volta tornati dalla centrale di polizia.

Ender confesserà a suo marito che Sahika la ricatta in quanto in possesso di un filmato in cui si vede loro figlio aggredirla e gettarla nelle acque gelide del Bosforo. L'avvocato apparirà sconvolto, tanto che Ender lo supplicherà di non cacciarsi nei guai. L'uomo non avrà nessuna intenzione di ascoltare sua moglie e per questo affronterà Sahika subito. Kaya si metterà in contatto con un direttore di banca dove vi è la cassaforte che condivideva con la sorella.

Kaya chiude i rapporti con la sorella

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kaya troverà la chiavetta usb contenente il filmato incriminato di Yigit e una lettera scritta dalla defunta madre che lo esorta a stare per sempre insieme a Sahika.

L'avvocato in preda allo sconforto correrà dalla sorella, dove la informerà di essere a conoscenza di tutte le sue malefatte. Kaya inoltre chiuderà rapporti con Sahika, dicendole che da ora in avanti non avrà più un fratello. L'uomo non vorrà perdonare la donna dopo aver scoperto che aveva messo in scena l'arresto di Yigit per spaventare Ender.

Lila ha deciso di riavvicinarsi ad Yigit convinta della sua buonafede

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo sui teleschermi di Canale 5, Sahika ha cercato di uccidere Halit e Yildiz, avvelenandoli. In ospedale, l'imprenditore ha ricevuto la visita di Nadir, un suo vecchio amico che un tempo aveva denunciato alla polizia ed adesso è in cerca di vendetta.

Intanto Nadir ha cercato di avvicinare diverse persone della vita di Halit, fino a incontrare Ender e poi Yildiz. Il nuovo arrivato ha inoltre aiutato Yigit ed Erim dopo che un auto ha provato ad investirli.

Ender, invece, ha usato un astuto espediente, facendo in modo che suo figlio e Lila si incontrassero a casa sua per confrontarsi sui loro problemi. Yigit ha confidato alla moglie di essere stato guidato da Sahika. La donna ha quindi deciso di confidare tutto al padre ma ha cambiato idea all'ultimo momento. Lila ha preferito riavvicinarsi al marito, convinta della sua buonafede.