Al Grande Fratello Vip è tempo di eliminazione. Nella serata del 24 marzo uno tra Paola, Raimondo, Nicolò, Francesca, Marco, Lucia e Dario dovrà abbandonare definitivamente il gioco. A decidere il loro destino è il pubblico da casa attraverso il televoto e, secondo il sondaggio lanciato da Reality House, a rischiare maggiormente l'uscita sarebbe Dario Cassini votato dal 7% dei 277 utenti che, alle ore 9 del 23 marzo, hanno partecipato al sondaggio. Salvi invece, sia Paola Caruso che Raimondo Todaro, votati rispettivamente dal 27% e dal il 21% degli utenti.

Dario Cassini primo eliminato del Gf Vip 8: esito sondaggio

Nella prima serata del 24 marzo Ilary Blasi chiuderà il televoto e annuncerà chi sarà il primo concorrente eliminato di questa edizione. A rischiare l'uscita sono ben sette gieffini: Paola Caruso, Raimondo Todaro, Nicolò Brigante, Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo e Dario Cassini. Le loro sorti sono in mano al pubblico a casa, che è chiamato a scegliere chi salvare tra loro sette. Ne consegue che chi riceverà più voti potrà continuare la sua avventura al Grande Fratello mentre il meno votato dovrà abbandonare il gioco a solo una settimana di distanza dal suo ingresso. Secondo le proiezioni del sondaggio lanciato da Reality House, sarebbe Dario Cassini il primo eliminato di questa ottava edizione: Il comico ottiene solo il 7% dei consensi.

Meglio di lui fanno Marco Berry, Francesca Manzini e Lucia Ilardo, tutti e tre votati dal 10% degli utenti.

Paola e Raimondo salvi

Stando ai dati aggiornati ad oggi 23 marzo, sarebbero salvi anche Nicolò Brigante (15%), Raimondo Todaro (21%) e Paola Caruso (27%). Va precisato che questi sono solo pronostici elaborati su intenzioni di voto e che sarà solo l'esito del televoto ufficiale a decretare il nome del concorrente eliminato. I telespettatori hanno tempo fino a martedì sera per votare e salvare il proprio concorrente preferito, attraverso gli sms o l'app Mediaset Infinity.

Dario Cassini nella bufera per un presunto commento omofobo

Nelle ultime ore proprio Dario Cassini è finito nella bufera a causa di un commento che molto utenti hanno ritenuto essere omofobo.

Il comico, durante una conversazione con Renato Biancardi, si sarebbe lasciato sfuggire una parola di troppo, subito captata dagli utenti, che si sono riversati sui social chiedendo la squalifica del gieffino.