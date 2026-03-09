‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ ha conquistato la prima serata di domenica 8 marzo, dominando gli ascolti con uno share del 24,1% e attirando 3.961.000 telespettatori. La fiction di Rai1 si conferma così leader assoluta, come evidenziato dal sottotitolo che ne sottolinea il successo.

Ascolti della serata

La puntata inaugurale della quinta stagione ha registrato il primato della serata, superando la concorrenza. Su Canale 5, ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ ha raccolto 1.577.000 spettatori, corrispondenti al 13,1% di share. Italia 1, con ‘Le Iene’, ha totalizzato 1.215.000 spettatori (9,9%).

Gli altri programmi in prima serata hanno ottenuto risultati inferiori. Su Nove, ‘Che tempo che fa’ ha segnato l’8% di share. Rete 4, con ‘Fuori dal Coro’, si è attestato al 5,2%. Rai3, con ‘Presadiretta’, ha raggiunto il 4,1%. La7, con ‘Il caso Epstein – Il racconto continua’, ha registrato il 3,5%. Rai2, con il film ‘Divorzio a Las Vegas’, si è fermato al 2,4%, mentre Tv8 con ‘Operation Fortune’ ha ottenuto l’1,4%.

Access prime time

Nella fascia immediatamente precedente la prima serata, la competizione è stata serrata. ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato il 23,1% di share con 4.416.000 spettatori. Poco distante, ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha raggiunto il 22,7% con 4.319.000 spettatori, dimostrando un forte interesse del pubblico anche in questa fascia oraria.

Contesto e conferme

I dati di ascolto, sebbene non ancora confermati in modo indipendente da altre testate, delineano un successo netto per la fiction di Rai1. Il riscontro positivo della prima puntata della quinta stagione rafforza la posizione della serie nel panorama televisivo italiano.

Chi è Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è l'attrice che interpreta il ruolo principale di Imma Tataranni nella serie di successo di Rai1, ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’. La quinta stagione della fiction è tornata in onda con la sua puntata d'esordio domenica 8 marzo, confermando l'apprezzamento del pubblico per il personaggio e le sue vicende.