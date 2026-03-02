Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, è intervenuta nel salotto di “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, commentando con commozione l’esibizione di Tredici Pietro al Festival di Sanremo 2026. L’artista ha definito Gianni Morandi “un papà meraviglioso” e ha sottolineato la forza emotiva del duetto padre-figlio.

Un papà meraviglioso

“L’ho trovato un papà meraviglioso”, ha dichiarato Efrikian riferendosi all’esibizione di Tredici Pietro con il padre sul palco della serata delle cover. Ha aggiunto: “È stato davvero bellissimo, commovente.

Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto bisogno di avere una spalla, poi ce l’ha avuta e sono stati bravissimi”.

Una famiglia allargata unita

Caterina Balivo ha colto l’occasione per sottolineare la complicità e il rispetto che legano i protagonisti, nonostante la separazione: “Siete proprio una bella famiglia allargata”. Il riferimento è al legame tra Efrikian, Morandi e il figlio Pietro, nato dal secondo matrimonio del cantante.

Gianni Morandi e Laura Efrikian sono stati sposati dal 1966 al 1979 e hanno avuto tre figli: Serena (scomparsa prematuramente), Marianna e Marco. Pietro, in arte Tredici Pietro, è nato nel 1997 dalla relazione di Morandi con Anna Dan.

Un momento di forte impatto emotivo

Il commento di Efrikian assume un valore particolare: esprime un riconoscimento pubblico e affettuoso nei confronti del padre del suo ex marito, in un contesto televisivo e artistico di grande visibilità. L’esibizione a Sanremo ha rappresentato un momento di forte impatto emotivo, non solo per il pubblico, ma anche per chi ha condiviso un passato con Morandi.

Il duetto ha messo in luce non solo il talento di Tredici Pietro, ma anche la capacità di Morandi di essere presente e di supportare il figlio in un momento cruciale della sua carriera.