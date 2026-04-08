Fabrizio Corona é tornato a scagliarsi contro Belen Rodriguez, al grido di “È scesa a patti con il potere”. In una nuova puntata del podcast Falsissimo l'ex re dei paparazzi ha così anticipato la nuova inchiesta aperta contro la showgirl argentina.

Fabrizio Corona attacca l'ex Rodriguez nel suo podcast

“Toccherà anche a Belen ora che è scesa a patti col potere”, ha fatto sapere Fabrizio Corona, tra le dichiarazioni al veleno registrate a Falsissimo contro l'ex fidanzata. Parlando di Belen Rodriguez, nella puntata di Falsissimo trasmessa il 6 aprile scorso, Corona ha quindi criticato aspramente l'ex argentina che a suo dire sarebbe scesa a patti per un ritorno in TV da ospite ad Amici.

A detta di Corona, Belen avrebbe accettato di fare l'ospite ad Amici per mettere a tacere e voci che la vedevano in attrito con Maria De Filippi e i vertici di Mediaset, anche rispetto ad una mancata promozione per un ruolo di prestigio all'azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi.

L'indiscrezione di Corona

Per l'ex re dei paparazzi, dunque, Belen si sarebbe aggiudicata uno sfavillante debutto in TV e un buon rientro nel piccolo schermo scendendo sempre e comunque a patti con Mediaset, pagando "il prezzo del successo".

Secondo diverse indiscrezioni, Belen Rodriguez sarebbe una candidata alla conduzione della nuova versione di L'isola dei famosi prossimamente in onda sulle reti TV e streaming di Mediaset.