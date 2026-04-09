Oggi, 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e la prima parte è stata dedicata agli aggiornamenti sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Antonio. Le anticipazioni del web svelano che questa frequentazione si interromperà quando Gianni Sperti farà ammettere al cavaliere che non è attratto fisicamente dalla dama.

Una nuova delusione per Gemma

Cosa accadrà tra Gemma e Antonio nelle prossime puntate? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando hanno ascoltato il racconto dei loro primi appuntamenti, soprattutto quello che hanno fatto il 9 aprile in studio.

Le anticipazioni del web svelano che la dama sarà quasi costretta ad interrompere la conoscenza con il cavaliere quando sentirà quest'ultimo ammettere che non prova un'attrazione fisica nei suoi confronti.

Gianni Sperti avrà un ruolo fondamentale in questa situazione, infatti sarà proprio lui a insistere finché il protagonista del trono Over non dirà che non ha un vero coinvolgimento verso Galgani.

La segnalazione sulla 'coppia del momento'

Nelle ultime settimane a Uomini e donne si è parlato tanto di Cinzia e Marco, in particolare della loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Nei giorni scorsi la dama e il cavaliere sono finiti al centro dell'attenzione per una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni.

Alcuni fan hanno fotografato la "coppia" a cena in un ristorante di Salerno, per la precisione quello in cui si diceva che la protagonista del trono Over avrebbe fatto una serata come ospite d'onore direttamente da Mediaset.

I due sono sembrati molto affiatati e c'è chi non esclude che a breve potrebbero decidere di lasciare il programma insieme.

Marina al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Tra i personaggi più chiacchierati di questo periodo c'è sicuramente Marina, che è stata protagonista di quasi tutte le puntate di Uomini e donne che sono andate in onda nell'ultimo mese.

La dama è finita al centro delle dinamiche della trasmissione soprattutto grazie agli attacchi che le hanno fatto Gianni e Tina in studio, critiche alle quali lei ha sempre risposto a tono dando vita a battibecchi che hanno appassionato i telespettatori.