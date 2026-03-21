Mentre il fenomeno Mare Fuori continua a travolgere il pubblico, l’attenzione è tutta su di lei: Maria Esposito. Con l’arrivo della sesta stagione completa su RaiPlay, in attesa del debutto su Rai 2 previsto per aprile, l’attrice ha ripercorso in un'intervista a Tv Mia il legame viscerale, ma complesso, che la unisce a Rosa Ricci.

Quello tra Maria e Rosa non è solo un rapporto attrice-personaggio, ma un vero e proprio percorso di vita parallelo. Entrata nel cast durante la seconda stagione quando era ancora minorenne, oggi Maria ha 22 anni e guarda al passato con consapevolezza.

Maria Esposito: 'Rosa è determinata, io non sono spavalda come lei'

Nonostante l'incredibile successo globale e l'identificazione quasi totale da parte del pubblico, Maria Esposito tiene a mantenere un distacco netto tra la propria vita privata e la spavalderia della giovane boss dell'IPM. Sebbene i fan facciano spesso fatica a distinguere l'interprete dal personaggio, l'attrice ha voluto chiarire quanto le loro nature siano in realtà distanti, sottolineando come la durezza mostrata sullo schermo non rispecchi il suo vero modo di essere. Secondo Maria, il loro legame non si basa sulla somiglianza caratteriale, ma su un profondo nucleo emotivo che le unisce intimamente:

"Al personaggio che interpreto in Mare Fuori, Rosa Ricci, sono molto legata, fa parte di me.

In realtà, però, lei e io siamo personalità opposte. Rosa è determinata, io non sono spavalda come lei. Ci accomuna solo la sensibilità".

Crescere troppo in fretta sul set

Maria Esposito, che il 10 novembre scorso ha spento 22 candeline, riflette con maturità sul peso che un successo così precoce ha avuto sulla sua vita privata. Entrata nel cast di Mare Fuori quando era ancora minorenne, Maria ha ammesso che il lavoro costante e la responsabilità del ruolo hanno inevitabilmente cambiato il ritmo della sua adolescenza:

"Mare Fuori mi ha dato tanto, anche se sicuramente mi ha tolto un po' della mia giovinezza. Interpretarla mi ha fatto crescere subito, ho bruciato alcune tappe del mio percorso di vita".

Dall'insicurezza alla forza: l'ispirazione di Rosa Ricci

Nonostante oggi appaia sicura e carismatica, Maria Esposito ha confessato che l'inizio della sua carriera è stato segnato da profonde incertezze personali. La sfida di interpretare un ruolo così imponente l'ha costretta a superare i propri limiti e le proprie paure, trovando proprio nel suo personaggio la spinta necessaria per maturare:

"In principio non ero certa di poter recitare perché sentivo di non avere abbastanza carattere, di non essere abbastanza forte, avevo persino paura a prendere il treno da sola. La passione per questo lavoro, però, mi ha dato una scossa e ho imparato a contare su me stessa, a fidarmi del mio intuito. Insomma, alla fine, ho cercato di ispirarmi un po' anche alla mia Rosa Ricci".

Dall'Accademia al successo: chi è Maria Esposito

Maria Esposito, classe 2003 e stella nascente del cinema italiano, ha coltivato la passione per la recitazione sin da bambina, sostenuta dai genitori che l'hanno iscritta all'Accademia di Recitazione di Napoli. Dopo aver perfezionato la dizione con studi privati, la sua grande occasione è arrivata con il provino per Mare Fuori: scelta per il ruolo di Rosa Ricci, è diventata in breve tempo un'icona per le nuove generazioni. Nonostante la riservatezza, la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip: dopo la relazione con il collega Antonio Orefice, l'attrice ha vissuto una storia con la cantautrice Silvia Uras, nata da una collaborazione artistica e ufficializzata sui social. Recentemente, però, il legame si è interrotto: sebbene la Uras abbia lasciato intendere che la decisione sia stata della giovane attrice, Maria si è dichiarata serenamente single.