Intrighi, gelosie morbose e scoperte sconvolgenti infiammeranno le prossime trame della soap opera tedesca Tempesta d'Amore. Secondo gli spoiler dell'appuntamento di lunedì 20 luglio, in onda alle 10:45 su Rete 4, la puntata promette di tenere i fan incollati allo schermo con dinamiche cariche di tensione. Tra le proposte shock di Vincent (Martin Walde), accecato dalla gelosia per Markus e pronto a tutto per Katja (Isabell Stern), le clamorose rivelazioni in cucina di Greta e le fitte reti di spionaggio portate avanti nell'ombra da Maxi ai danni di Sophia, i precari equilibri del Fürstenhof saranno pronti a crollare definitivamente.

La folle gelosia di Vincent e la proposta inaspettata

Le mura del Fürstenhof saranno teatro di nuove e accese tensioni. Vincent sarà sempre più accecato dalla gelosia nei confronti di Markus, arrivando al punto di spiare di nascosto ogni singola mossa di Katja. Ma non finirà qui: l'uomo le proporrà addirittura di abbandonare per sempre l'hotel e lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare una nuova vita altrove. Katja accetterà questa drastica richiesta o deciderà di restare?

I problemi in cucina di Greta e i segreti di Maxi

Nel frattempo, i problemi non mancheranno neppure nelle cucine. Dopo aver causato l'ennesimo disastro culinario, Greta arriverà a un'incredibile consapevolezza: capirà che è proprio la gravidanza ad averle alterato completamente il senso del gusto.

Rimanendo in tema di segreti inconfessabili, Maxi continuerà imperterrita la sua missione sotterranea, intercettando di nascosto tutte le telefonate di Sophia. Quale sarà il suo vero, oscuro obiettivo finale?

Chi è Martin Walde, il volto di Vincent Ritter

Nato a Dresda il 16 agosto 1987, Martin Walde è un noto attore tedesco diventato celebre al grande pubblico per aver prestato il volto al veterinario Dr. Vincent Ritter nella soap opera di successo "Tempesta d'amore" (Sturm der Liebe). La sua passione per la recitazione ha radici molto lontane: l'ha scoperta in tenerissima età già all'asilo, divertendosi a intrattenere il pubblico con piccoli sketch, per poi continuare a coltivare questo talento precoce recitando nella compagnia teatrale della sua scuola superiore.

Curiosamente, però, la sua vita avrebbe potuto prendere una piega del tutto diversa. Da adolescente, infatti, Walde aveva pianificato di intraprendere la carriera militare, con l'intenzione di arruolarsi nell'esercito tedesco (Bundeswehr) per ben 12 anni e prendere parte a missioni all'estero. A fargli cambiare drasticamente idea, proprio un attimo prima di firmare, è stato l'incontro con la sua fidanzata dell'epoca. Una scelta fortunata che lo ha portato, prima di sbarcare al Fürstenhof, a costruire una solida carriera recitando in diverse produzioni di rilievo, tra cui la longeva serie Lindenstraße e il film Where Are You Going, Habibi? (2015).