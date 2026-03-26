Mercoledì 1° aprile su Rai 1 va in onda la penultima puntata di Morgane - Detective Geniale 5. Il contratto di lavoro della consulente sembra essere arrivato al termine e quindi Alvaro rischia di essere licenziata. Nel frattempo i problemi di coppia con Karadec rischiano di ripercuotersi anche sul lavoro.

Anticipazioni Morgane - Detective Geniale 5

Le anticipazioni di Morgane 5, in onda mercoledì 1° aprile vedono Morgane Alvaro a rischio licenziamento. Il lavoro di consulente presso il commissariato infatti, sembra essere giunto al termine e nonostante gli sforzi dell’ispettore tutto sembra essere perduto.

In attesa di sapere come andrà a finire il suo futuro, Morgane continua a risolvere i casi e stavolta si troverà di fronte alla morte di un atleta di e-sports.

Per quanto riguarda la vita sentimentale con Karadec, tra i due la convivenza forzata è sempre più problematica al punto che i problemi della vita privata potrebbero ripercuotersi sul lavoro. Dopo la scomparsa del padre di Morgane, dentro di lei qualcosa è cambiato.

Il commento di alcuni utenti del web

Nel post puntata, gli utenti del web hanno espresso un commento sulla mini-serie tv arrivata alla stagione conclusiva.

Un utente ha affermato: "Il fatto che Morgane e Karadec continuino a darsi del lei nonostante abbiano un figlio insieme, mi fa morire dalle risate”.

Un altro utente ha commentato: “Sono una coppia atipica, ma adoro Morgane e Karadec proprio per questo”. Uno spettatore ha affermato: “Non vi azzardate a licenziare la consulente migliore della Francia”. Tra i vari utenti c’è chi si è detto dispiaciuto che la fiction sia arrivata alla stagione conclusiva e chi invece ha affermato: “Morgane in versione gelosa mi piace tantissimo”. Un utente ha affermato: “In pratica stasera in quel palazzo tutti sapevano e avevano visto, ma inizialmente hanno deciso di farsi gli affari propri”. Uno spettatore si è domandato perché la serie non sia riuscita a catturare più ascolti: “Stiamo parlando di gioiellino, ma vedo che Morgane viene seguita da pochissime persone. Evidentemente la Rai ha sbagliato il giorno della messa in onda altrimenti non si spiega”.