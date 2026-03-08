Paola Caruso sarà ospite a Verissimo per affrontare temi personali e dolorosi. La showgirl parlerà della morte improvvisa della madre adottiva Wanda e delle difficoltà legate alla salute del figlio Michele. Caruso ha raccontato di aver visto la madre il sabato precedente al decesso, apparendo serena, e di aver ricevuto la notizia della sua scomparsa la domenica alle 13, un momento descritto come un “momento di buio totale”.

Il racconto della perdita

Paola Caruso ha spiegato che la madre era ricoverata in una struttura. Dopo averla visitata il sabato, ha ricevuto una telefonata domenicale che le ha comunicato la morte.

Inizialmente ha pensato fosse uno scherzo, poi ha realizzato la gravità della situazione, provando un dolore profondo e improvviso.

Il percorso di Michele

La showgirl ha anche condiviso dettagli sul figlio Michele, che ha subito una lesione al nervo sciatico durante una vacanza in Egitto. Dopo un intervento chirurgico durato cinque ore, il bambino ha iniziato a camminare con il tutore, ma il danno è permanente e il percorso di riabilitazione prosegue. È previsto un nuovo intervento a livello osseo e ulteriori controlli negli Stati Uniti per valutare i progressi.

La situazione familiare e le difficoltà affrontate da Paola Caruso negli ultimi mesi sono confermate da fonti attendibili, che riportano il contesto delle sfide personali della showgirl.