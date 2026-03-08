Francesca Fialdini riprende il suo consueto appuntamento domenicale con ‘Da noi… a ruota libera’. Il programma, in onda domenica 8 marzo alle 17.20 su Rai 1, torna dopo la pausa legata al Festival di Sanremo. In studio, un parterre di ospiti che spazia dalla musica alla fiction, fino alla comicità, per un pomeriggio all’insegna di racconti e novità.

Ospiti musicali e nuovi progetti televisivi

Tra i protagonisti della puntata spicca Marcella Bella, una delle voci femminili più riconoscibili della musica italiana, forte di una carriera che supera i cinquant’anni e costellata di successi indimenticabili, tra cui spicca “Montagne verdi”.

Accanto a lei, Fabrizio Biggio, attualmente impegnato ogni giorno al fianco di Fiorello nel programma radiofonico “La Pennicanza” su Rai Radio2. Dal 10 marzo, Biggio sarà inoltre protagonista, insieme a Lino Guanciale, della nuova serie “Le libere donne”, in onda in prima serata su Rai 1.

Risate in studio con Cicchella e Pintus

La comicità entra in scena con Francesco Cicchella e Angelo Pintus, due artisti molto amati dal pubblico. Entrambi sono attualmente in tournée con i loro spettacoli: Cicchella porta in giro “Tante belle cose”, un show che fonde imitazioni, musica e ironia, mentre Pintus presenta “Nabana”, uno spettacolo caratterizzato da un ritmo serrato e da improvvisazioni, che osserva con arguzia le contraddizioni della vita quotidiana.

La puntata si preannuncia come un mix coinvolgente di emozioni, storie personali e intrattenimento leggero, confermando il successo del format che da anni accompagna il pubblico della domenica pomeriggio.

Un pomeriggio di Rai 1 tra musica, fiction e comicità

Il ritorno di ‘Da noi… a ruota libera’ si inserisce in un palinsesto domenicale ricco di appuntamenti su Rai 1. La rete, dopo il Festival di Sanremo, riprende il suo ritmo con programmi che mirano a unire spettacolo e riflessione. La presenza di ospiti provenienti dal mondo della musica, della radio, della fiction e del teatro sottolinea la varietà dell’offerta televisiva domenicale.

La conduzione di Francesca Fialdini continua a puntare su storie personali e percorsi artistici, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento sobrio e coinvolgente.