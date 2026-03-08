Gabriel Garko è tornato ospite nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per raccontare un momento privato e significativo della sua vita: il matrimonio con il compagno Giorgio. L’attore ha confermato che le nozze si sono svolte in gran segreto, in Comune, alla presenza di sole quattro persone, e che la notizia è stata comunicata alle famiglie solo il giorno stesso.

Un matrimonio riservato e blindato

Garko ha spiegato di aver organizzato tutto affinché la notizia non trapelasse: “È successo il 2 dicembre, non l’ho detto a nessuno. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso.

Ho condiviso la notizia solo con le persone con cui ho un forte legame. Eravamo in Comune, in 4 persone, tutto blindato”.

Un equilibrio ritrovato

Riflettendo sul suo percorso personale, l’attore ha aggiunto: “Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio”. Ha sottolineato l’importanza della privacy nella sua vita, spiegando che le “storie vere” le ha sempre volute tenere per sé, lontano dall’attenzione mediatica.

Chi è Giorgio

Il compagno di Garko si chiama Giorgio. Secondo quanto riportato, è palermitano, ha origini nobiliari, ha circa quarant’anni, è avvocato e gestisce un bed & breakfast in Sicilia. I due sono stati fotografati a Roma con vistosi anelli al dito, a conferma del loro legame.

Contesto e conferme

La rivelazione del matrimonio è avvenuta durante la puntata di Verissimo andata in onda il 25 gennaio, dove Garko ha parlato per la prima volta del suo matrimonio con Giorgio, celebrato due anni prima. La notizia ha trovato riscontro anche in altre testate, che hanno confermato i dettagli della cerimonia e le caratteristiche del compagno.

Chi è Gabriel Garko

Gabriel Garko è un attore italiano noto per le sue interpretazioni in fiction e film. Nel gennaio 2026 ha rivelato a Verissimo di essersi unito civilmente con il compagno Giorgio nel 2023, confermando così il suo desiderio di vivere la propria vita privata con discrezione.