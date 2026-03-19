Il viaggio di ‘Pechino Express’ prosegue con la sua seconda avvincente tappa, che porta i concorrenti alla scoperta dell'isola di Giava, in Indonesia. Dopo il successo della puntata d'esordio, che ha registrato un'audience significativa, le dieci coppie ancora in gara si preparano ad affrontare nuove sfide. A guidare i partecipanti in questa intensa avventura sono il conduttore Costantino della Gherardesca e l'inviato speciale Lillo. Il percorso di questa fase si snoda per 238 chilometri, partendo dal suggestivo porto di Ketapang, attraversando la pittoresca campagna indonesiana e raggiungendo Lumajang, prima di culminare alle maestose cascate di Tumpak Sewu.

I viaggiatori, come da consuetudine, affrontano la corsa muniti solo di uno zaino con una dotazione minima e un budget di appena 1 euro al giorno a persona, in valuta locale, mettendo alla prova la loro capacità di adattamento e spirito di sacrificio.

I protagonisti e le dinamiche della sfida

Le dieci coppie che hanno superato la prima fase del programma sono pronte a mettersi nuovamente in gioco. Tra i concorrenti figurano nomi noti come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, conosciuti come 'Gli Spassusi', Chanel Totti e Filippo Laurino, 'I Raccomandati', e Jo Squillo e Michelle Masullo, 'Le Dj'. A loro si aggiungono Fiona May e Patrick Stevens ('I Veloci'), Dani Faiv e Tony 2Milli ('I Rapper'), Steven Basalari e Viviana Vizzini ('Gli Ex'), Tay Vines e Assane Diop ('I Comedian'), Elisa Maino e Mattia Stanga ('I Creator'), Candelaria e Camila Solórzano ('Le Albiceleste'), e Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani ('Le Biondine').

La seconda puntata riparte da un momento cruciale: la coppia de 'Gli Ex', Steven e Viviana, essendosi classificati ultimi nell'episodio precedente, sono in attesa di scoprire quale altra coppia dovranno affrontare nel temuto Duello, una sfida decisa dal contenuto dell'inedita Busta Nera consegnata la settimana scorsa. Tutti gli altri partecipanti si ritroveranno al porto di Ketapang, pronti ad attraversare la campagna indonesiana fino a Lumajang, dove li attende il 'Libro Rosso'. La prima coppia che riuscirà a raggiungerlo non solo guadagnerà un vantaggio in classifica, ma avrà anche il potere di assegnare un malus a un'altra coppia, introducendo un elemento strategico che potrebbe ribaltare gli equilibri della gara.

Il traguardo finale e la prima eliminazione stagionale

Il traguardo finale di questa impegnativa tappa è situato presso le spettacolari cascate di Tumpak Sewu. Qui, l'attesa per la scoperta della coppia che dovrà affrontare il Duello eliminatorio contro 'Gli Ex' raggiungerà il culmine. Le precise modalità di questa sfida cruciale verranno rivelate dal conduttore Costantino della Gherardesca solo al momento opportuno, sul luogo stesso. Questa seconda tappa assume un'importanza fondamentale poiché segnerà la prima eliminazione di questa edizione di ‘Pechino Express’. Una delle coppie in gara sarà costretta a interrompere anzitempo il proprio percorso avventuroso e a far ritorno in Italia, mentre le altre potranno proseguire la loro indimenticabile esperienza. L'appuntamento con la seconda puntata è fissato per le 21.15 ed è disponibile in esclusiva su Sky Uno, con la possibilità di seguirla in streaming su Now e on demand tramite Sky Go.