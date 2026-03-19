La produttrice Shonda Rhimes, nota per successi come Grey's Anatomy e Scandal, sta valutando un nuovo spin-off di Bridgerton per Netflix, incentrato su Lady Violet. L'idea, emersa nel podcast Glass Half Full di Craig Melvin, segue il successo dello spin-off La Regina Carlotta (2023) e il recente debutto della seconda parte della quarta stagione di Bridgerton. Rhimes ha dichiarato: “Lady Violet sarebbe la persona ideale di cui raccontare la storia. È una possibilità, la stiamo valutando”. La showrunner ha anche espresso il suo profondo legame con La Regina Carlotta, definendolo “un piccolo gioiello di otto episodi, esattamente come lo volevo”.

Ha confessato di aver amato la scrittura al punto da pensare: “anche se non facessi mai più niente, non mi dispiacerebbe”. La sua fascinazione per il personaggio è chiara: “Una donna che arriva al potere, scopre chi è, si fa valere e impara a essere se stessa”.

Il successo di Bridgerton e l'apprezzamento per La Regina Carlotta

Bridgerton, prodotta da Shonda Rhimes per Netflix e basata sui romanzi di Julia Quinn, è un successo globale grazie alla sua rielaborazione della società inglese Regency, con attenzione all’inclusività e alle dinamiche relazionali. La Regina Carlotta è stata la prima estensione ufficiale, focalizzata su una figura storica iconica. La miniserie ha esplorato potere femminile e scoperta di sé, ottenendo ampio apprezzamento.

Il coinvolgimento di Rhimes ha assicurato coerenza e qualità.

Lady Violet: un potenziale nuovo capitolo

Lady Violet Bridgerton è figura centrale nella serie madre, guidando i figli nell'alta società londinese. Secondo Rhimes, esplorare il suo passato aprirebbe nuovi orizzonti narrativi, offrendo uno sguardo inedito sulle origini e sull'emancipazione femminile nella Reggenza. Un nuovo spin-off, in fase di valutazione, potrebbe seguire il percorso di La Regina Carlotta, approfondendo dinamiche familiari e sociali nell'universo Bridgerton.

Le produzioni di Shonda Rhimes per Netflix sono un riferimento nella serialità contemporanea, influenzando la rappresentazione di famiglia, diversità e ruolo della donna. L'attesa per nuove conferme resta alta, con gli spettatori concentrati sull'evoluzione delle storie e le espansioni della saga.