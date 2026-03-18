Quelle che andranno in onda in questo periodo saranno le ultime puntate per Sara Gaudenzi: tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, infatti, sarà trasmessa in tv la registrazione nella quale la tronista di Uomini e donne ha fatto la scelta. Dovrebbero mancare al massimo due settimane all'epilogo del percorso della ragazza nel dating-show, ma sul web c'è chi continua a criticarla per come si è comportata dopo le autoeliminazioni di Marco Veneselli e Jakub Bakkour.

Ultime puntate per Sara

Non è passata neanche una settimana da quando Sara ha sorpreso tutti con una scelta non programmata: la giovane ha deciso di andare via con Alessio nel corso della registrazione di giovedì 12 marzo, ma i fan dovranno aspettare ancora un po' prima di vederla su Canale 5.

Dando un'occhiata al calendario delle riprese dell'ultimo periodo, dovrebbero mancare cinque o al massimo sei puntate totali alla messa in onda di quella in cui la tronista lascerà il programma con il corteggiatore romano.

L'epilogo del trono di Gaudenzi, dunque, dovrebbe essere trasmesso in televisione tra la fine di marzo e l'inizio di aprile (nei prossimi giorni trapelerà la data ufficiale).

I sospetti su un possibile accordo con Alessio

La scelta che c'è stata la scorsa settimana non ha messo a tacere le voci che circolano da mesi su Sara e Alessio.

Secondo indiscrezioni tutte da confermare, tra la tronista e il corteggiatore ci sarebbe un accordo segreto che potrebbe aver coinvolto anche Ciro, amico e collega del ragazzo.

Si dice che i due potrebbero essersi sentiti durante il percorso, ovviamente alle spalle di Matteo e della redazione del programma al quale hanno partecipato.

Le critiche del pubblico di Uomini e donne

Oggi, 18 marzo, la puntata di Uomini e donne è iniziata con un acceso confronto tra Sara e i suoi corteggiatori (uno degli ultimi prima della scelta) e sui social c'è chi non ha risparmiato aspre critiche alla giovane.

"Pensa farsi scappare uno come Matteo", "Lei guarda sempre Maria per cercare approvazione", "Non si può cominciare con lei, che strazio", "Ma c'è ancora Sara? Basta", "Dopo Marco e Jakub, il nulla", "Ha avuto tanto e non si è saputa tenere niente", si legge su X in queste ore.