Non è passata neanche una settimana da quando è stata registrata la puntata di Uomini e donne in cui Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta. Secondo le anticipazioni del web, la tronista avrebbe lasciato il programma con Alessio Rubeca senza preavviso e Matteo Stratoti ci sarebbe rimasto molto male. A distanza di qualche giorno da quel momento, il corteggiatore si è mostrato sorridente e pronto a voltare pagina.

Il ritorno sui social di Matteo

Il percorso di Sara a Uomini e donne si è concluso giovedì scorso, ma sul web se ne parlando ancora per diversi motivi.

Se da un lato c'è chi insiste sul fatto che tra la tronista e Alessio ci sarebbe stato un accordo segreto, dall'altro c'è chi si è chiesto come sta Matteo dopo il rifiuto in studio.

A distanza di meno di una settimana dal fidanzamento tra Gaudenzi e Rubeca, il corteggiatore che ha ricevuto un "no" ha pubblicato una sua nuova foto su Instagram.

"Il sorriso non lo perdere mai", ha scritto il giovane nella didascalia che accompagna lo scatto che in circa 24 ore ha ottenuto più di 20.000 mi piace e centinaia di commenti.

Le parole dell'ex tronista Giulio

Se per ora Matteo si è limitato a postare una foto su Instagram, un ragazzo che lo conosce da anni ha raccontato come avrebbe reagito alla scelta a sorpresa di Sara.

"Ci è rimasto malissimo e si è sentito preso in giro nel non essere stato la scelta", ha dichiarato Giulio Raselli in un'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni di recente.

L'ex tronista di Uomini e donne, inoltre, si è detto certo del fatto che tra Sara e Alessio ci sarebbe stato un tacito accordo e la fine del percorso nel dating-show lo dimostrerebbe.

Nessun nuovo tronista a Uomini e donne

Il 16 marzo c'è stata la prima registrazione di Uomini e donne dopo la scelta di Sara, e le anticipazioni che sono trapelate dallo studio hanno confermato una cosa che i fan ipotizzavano da giorni: non è stato presentato nessun nuovo tronista.

L'edizione 2025/2026 del dating-show finirà tra un paio di mesi, quindi è improbabile che la redazione sceglierà di aggiungere una o più new entry nel cast del trono Classico che attualmente è composto da un solo protagonista, ovvero Ciro Solimeno.