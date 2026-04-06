Il celebre programma televisivo ‘Belve’, ideato e condotto con il suo inconfondibile stile da Francesca Fagnani, si appresta a fare il suo atteso ritorno sugli schermi televisivi con la sua settima stagione. La trasmissione, una produzione di Fremantle, promette di mantenere alto l'interesse del pubblico, consolidando il suo ruolo nel panorama televisivo italiano. L'appuntamento è fissato per ogni martedì sera, in prima serata, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Per garantire la massima fruibilità, il programma sarà disponibile anche sulle piattaforme on demand RaiPlay e Disney+, permettendo agli spettatori di non perdere neanche un momento delle intense interviste.

La nuova edizione si aprirà con una puntata inaugurale che vedrà la partecipazione di ospiti di grande calibro, pronti a confrontarsi con le incisive domande della conduttrice. Tra i volti noti che siederanno sullo sgabello di ‘Belve’ figurano l'iconica Amanda Lear, l'acclamata attrice Micaela Ramazzotti e l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma. Queste personalità del mondo dello spettacolo e della cultura si racconteranno senza filtri, offrendo al pubblico uno spaccato autentico delle loro vite e carriere, in un dialogo che si preannuncia schietto e rivelatore.

Il nuovo volto delle interviste: spazio alle persone comuni

Questa settima stagione di ‘Belve’ introduce una significativa e interessante novità nel suo apprezzato format.

Oltre alle consuete interviste a personaggi pubblici e celebrità, la trasmissione aprirà le sue porte anche a un segmento dedicato ai provini di persone comuni. Questa scelta editoriale mira a esplorare un ventaglio più ampio di esperienze umane, portando sul piccolo schermo voci e storie che solitamente non trovano spazio nei salotti televisivi più blasonati. Questi nuovi protagonisti avranno l'opportunità di sedersi sullo sgabello, simbolo del programma, e di essere intervistati direttamente da Francesca Fagnani. L'obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo inedito e variegato sulle diverse realtà che compongono la società, arricchendo il dibattito e stimolando la riflessione su tematiche quotidiane e universali.

Questa innovazione è pensata per coinvolgere maggiormente il pubblico, rendendo il programma ancora più vicino alla sensibilità e alle esperienze della vita di tutti i giorni.

La sigla di chiusura: un momento atteso e divertente

Come da consolidata tradizione e a grande richiesta del pubblico, anche in questa nuova stagione non mancherà la celebre sigla di chiusura, un appuntamento ormai irrinunciabile per gli affezionati spettatori di ‘Belve’. Questo segmento finale, diventato nel tempo uno dei momenti più attesi e apprezzati, vedrà protagonisti i fuori onda più divertenti e inaspettati degli ospiti. Si tratta di frammenti autentici e spontanei che catturano l'essenza più genuina e spesso ironica delle personalità intervistate, offrendo un'ulteriore prospettiva sul dietro le quinte del programma.

La riproposizione di questo elemento conferma la volontà del format di mantenere i suoi punti di forza, pur rinnovandosi. Il programma, che si è sempre distinto per il suo tono diretto e per la capacità di condurre interviste senza filtri, continua così a evolversi, garantendo un mix equilibrato di profondità e leggerezza, che ne ha decretato il successo e l'apprezzamento da parte di un pubblico sempre più vasto.

La combinazione della presenza di ospiti di rilievo e l'introduzione di queste nuove e stimolanti dinamiche promettono di rendere questa settima stagione di ‘Belve’ particolarmente interessante e imperdibile. Sia per i telespettatori fedeli, che conoscono e amano lo stile del programma, sia per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo stile unico di intervista, l'edizione si preannuncia ricca di spunti e momenti memorabili, consolidando la sua posizione come uno dei programmi più seguiti e discussi del panorama televisivo.