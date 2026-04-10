Tra le anticipazioni della nuova ed ottava puntata del Grande Fratello vip 2026, é previsto lo scontro in diretta tra Antonella Elia e Adriana Volpe con l'intervento di Alessandra Mussolini, oltre ad una sorpresa organizzata per Francesca Manzini.

Grande fratello, dopo la rissa sfiorata é atteso il confronto a tre

Nella prima serata del 10 aprile, in occasione della nuova puntata di Grande Fratello vip, é previsto un confronto tra le concorrenti Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Antonella e Alessandra saranno chiamate dalla conduttrice Ilary Blasi a confrontarsi rispetto alla rissa sfiorata nella Casa di Cinecittà nelle scorse ore.

Tra le dinamiche della nuova puntata di Grande Fratello vip

Ma non é tutto. Perché in puntata, Francesca Manzini, che ha suggellato un rapporto di amicizia solido con Antonella Elia, potrebbe prendere posizione rispetto alla rissa sfioratasi nella Casa tra quest'ultima e Mussolini. Per la stessa Francesca, inoltre, é prevista la visita nella Casa della madre Gabriella, che intenderà supportare la figlia anche rispetto al rifiuto subito da parte di Raimondo Todaro: Negli ultimi giorni, infatti, Raimondo ha dichiarato che non farebbe mai coppia con Francesca, dopo che Manzini si é dichiarata attratta da lui.

Si parlerà poi di Antonella Elia e del legame stretto con il coinquilino Marco Berry, che fa già pensare a molti tra i telespettatori attivi nel web ed in particolare sui social, ad una possibile liaison tra i due protagonisti del Grande Fratello vip.