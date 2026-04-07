La serata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, ha visto Rai1 trionfare nel prime time grazie al film “Io e te dobbiamo parlare”. La pellicola, interpretata da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, ha conquistato un vasto pubblico, affermandosi come il programma più seguito della fascia oraria serale. Con un totale di 2.444.000 spettatori e un significativo 15,7% di share, la proposta di Rai1 ha superato la concorrenza delle altre emittenti nazionali, dimostrando il forte appeal della comicità italiana.

I principali risultati del prime time televisivo

Al secondo posto nella classifica dei programmi più visti della serata si è posizionata la serie “Le Donne della Bibbia”, trasmessa su Canale 5. Questa produzione ha coinvolto 2.042.000 spettatori, raggiungendo un solido 15,5% di share, confermando l'interesse del pubblico per i racconti a tema storico-religioso. Il terzo gradino del podio è stato occupato da “Lo Stato delle Cose” su Rai3, un programma di informazione e attualità che ha raccolto 1.083.000 spettatori e l'8,2% di share.

La programmazione serale ha offerto una varietà di generi, con diversi titoli che hanno catturato l'attenzione dei telespettatori. Tra questi, “Transporter 3” su Italia1 ha appassionato 938.000 spettatori con il 6% di share.

Su Rai2, il game show “The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno” ha divertito 787.000 spettatori, ottenendo il 5,5% di share. Anche l'intrattenimento della Gialappa’s Band con il “GialappaShow” su Tv8 ha registrato un buon riscontro, con 738.000 spettatori e il 5,5% di share. Il dibattito politico ed economico di “Quarta Repubblica” su Rete4 ha informato 624.000 spettatori, raggiungendo anch'esso il 5,5% di share. Completano il quadro del prime time “La Torre di Babele” su La7, che ha interessato 535.000 spettatori con il 3,2% di share, e “Little Big Italy” sul Nove, che ha incuriosito 450.000 spettatori con il 2,9% di share.

La sfida dell'access prime time: "La Ruota della Fortuna" vs "Affari Tuoi"

Nel cruciale segmento dell'access prime time, la competizione si è fatta particolarmente serrata, con due programmi di punta che hanno catalizzato l'attenzione di milioni di telespettatori.

“La Ruota della Fortuna”, trasmessa su Canale 5, ha dimostrato una notevole forza, conquistando 4.550.000 spettatori e un eccellente 25,1% di share. A poca distanza, su Rai1, il popolare game show “Affari Tuoi” ha totalizzato 4.322.000 spettatori, raggiungendo un robusto 24% di share. Questi dati evidenziano la costante e agguerrita battaglia per l'audience in questa fascia oraria strategica, dove entrambi i format continuano a mantenere un elevato gradimento.

In sintesi, la serata di Pasquetta ha offerto un panorama televisivo dinamico, caratterizzato da una programmazione ricca e diversificata. Il successo del film di Rai1 nel prime time, unito agli ottimi risultati dei programmi di access prime time, ha confermato la capacità della televisione di intrattenere e coinvolgere un vasto pubblico, con una chiara preferenza per l'offerta di intrattenimento e comicità.