Lisandro avrà un grande cambiamento nelle prossime puntate de La Promessa e tradirà Leocadia a favore dei De Lujan.

Le anticipazioni rivelano che Lisandro cambierà idea su Adriano quando gli salverà la vita rischiando la sua. Il Duca non potrà ignorare il gesto generoso e concederà ad Adriano il titolo di conte , facendo infuriare Leocadia che da anni aspira a diventare una nobile: "Sei invidiosa", le dirà Lisandro prima di andare via.

Il gesto di di Adriano che cambierà tutto a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande cambiamento del personaggio di Lisandro.

Il duca, arrivato al palazzo per spalleggiare Leocadia nella disfatta dei De Lujan, in questi giorni sta dando il peggio di sé. Lisandro non perde occasione per deridere Curro ed umiliare Adriano per la loro posizione sociale. Il duca non si ammorbidirà neanche quando Catalina sarà costretta a chiedergli di fare da padrino ai suoi figli. Lisandro accetterà come se fosse una concessione e non certo con piacere. Leocadia avrà intenzione di usare il braccio destro del re a suo vantaggio, per mandare in rovina Alonso con gli scandali della sua famiglia e prendersi La Promessa I piani della donna, tuttavia, subiranno un forte scossone quando la situazione le sfuggirà di mano. A dare il via al grande cambiamento sarà la follia di Eugenia che proprio Leocadia ha provocato.

La madre di Curro, infatti, si toglierà la vita al battesimo dei gemelli, ma prima sparerà contro Lisandro.

L'umiliazione nel saluto di Lisandro a Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano salverà la vita a Lisandro facendogli da scudo. Questo gesto eroico e generoso cambierà per sempre il destino di tutti, a partire dal marito di Catalina che riceverà il titolo di conte da parte di Don Lisandro. Quest'ultimo cambierà totalmente il modo di vedere Adriano perché lo considererà un eroe. Lisandro si tratterrà al palazzo fino alla cerimonia in onore di Adriano e poi darà il suo affettuoso addio a tutti. Leocadia dovrà ingoiare un boccone amaro e avrà un duro scontro con il suo ex complice. Lisandro umilierà la donna: "La tua è solo invidia", dirà, "Adriano si è guadagnato quello che tu non hai raggiunto in tutta la vita: un titolo".