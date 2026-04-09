Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno ospiti di una puntata speciale di ‘Affari Tuoi’, il programma Rai1 condotto da Stefano De Martino, in onda domani nell'access prime time. La loro presenza, con le rispettive figlie, rientra in una strategia promozionale per i prossimi tour estivi e per il nuovo singolo di Morandi, “Monghidoro”, scritto da Jovanotti. È stato specificato che, nonostante De Martino sia anche direttore artistico del Festival di Sanremo, questa apparizione televisiva non ha alcun legame con la kermesse ligure.

I progetti musicali al centro della serata

La puntata è stata ideata per dare visibilità ai progetti musicali dei due artisti. Per Jovanotti, è l'occasione per promuovere il Jova Summer Party 2026, ora denominato “L’Arca di Lorè”. Questo tour toccherà diverse località del Sud Italia, concludendosi al Circo Massimo di Roma. Per Gianni Morandi, sarà presentata la sua tournée “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”, che celebra i sessant'anni del suo brano iconico “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

Beneficenza e il ruolo delle famiglie

Durante la trasmissione, i due artisti giocheranno per beneficenza, affiancati da amici e parenti, tra cui le figlie Teresa Cherubini (di Jovanotti) e Marianna Morandi (di Gianni Morandi).

La partecipazione familiare aggiunge un tocco personale e di calore. Stefano De Martino, nel suo doppio ruolo di conduttore e direttore artistico di Sanremo, ha accolto con favore l'opportunità di ospitare due figure di spicco della musica italiana, ribadendo l'importanza dell'evento senza suggerire legami con il Festival.

Si ribadisce che non vi sono collegamenti tra la partecipazione di Jovanotti e Morandi a ‘Affari Tuoi’ e un loro futuro coinvolgimento con il Festival di Sanremo. L'iniziativa è unicamente focalizzata sulla promozione dei rispettivi tour e del nuovo singolo.