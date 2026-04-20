Le anticipazioni di Uomini e Donne trapelate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, al centro ci saranno Cinzia e Marco. Le indiscrezioni sulla registrazione del dating show, avvenuta negli studi romani il 15 aprile, annunciano che i due protagonisti del parterre over racconteranno cosa sia realmente accaduto fra di loro, premettendo di avere preso due camere separate in hotel. Accanto a loro, spazio a Elena e Massimo, che chiuderanno la frequentazione. Non mancheranno inoltre discussioni in studio fra altri protagonisti del dating show.

Cinzia è pronta a trasferirsi a Milano da Marco

Cinzia e Marco torneranno finalmente in studio dopo la loro assenza nelle precedenti registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Le anticipazioni spiegano che i due non erano riusciti a raggiungere gli studi romani a causa di un ritardo del treno. Una volta seduti davanti al pubblico, racconteranno che avevano prenotato due camere separate nello stesso albergo, ma un imprevisto li avrebbe portati a trascorrere insieme gran parte della serata, fino a ritrovarsi nella stessa stanza. Proprio lì sarebbe scattato un bacio, episodio che segnerà un punto di svolta nella loro conoscenza. Cinzia confesserà di provare sentimenti sempre più forti e di essere pronta a un cambiamento importante: lasciare la Campania per trasferirsi a Milano e costruire un rapporto stabile con Marco.

Non è ancora chiaro come reagiranno gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che in passato non hanno risparmiato critiche alla dama. È probabile che entrambi intervengano, soprattutto su due aspetti: il fatto che tra i due ci sia stato solo un bacio e la decisione di Cinzia di lasciare Salerno per iniziare una nuova vita al Nord. Le anticipazioni dedicano spazio anche a Gemma, che continuerà a non trovare la persona giusta. La dama deciderà di interrompere la frequentazione con un cavaliere che non mostra interesse nei suoi confronti. Subito dopo accetterà di conoscere Gianpaolo, nuovo arrivato nel parterre, ma anche questa volta l’entusiasmo durerà poco: l’uomo chiarirà di provare soltanto amicizia.

Situazione complicata anche per Elena e Massimo, la cui conoscenza, iniziata da qualche settimana, arriverà al capolinea. Nonostante i gesti romantici del cavaliere, compresi i mazzi di rose inviati in studio, la relazione non riuscirà a decollare.

Scontri accesi nel parterre over di Uomini e Donne

Nel frattempo, verranno raccontate anche le vicende sentimentali di Gloria, impegnata in una nuova conoscenza che sembrerà procedere con entusiasmo, tanto che tra i due sarebbe già scattato un bacio. L’ingresso di Cristina, però, ribalterà la situazione: la dama criticherà Gloria per aver chiuso troppo in fretta con Antonio, dando il via a uno scontro durissimo. La discussione si allargherà fino a toccare alcune segnalazioni riguardanti un ristorante romano, con accuse e smentite che finiranno per coinvolgere anche Maria De Filippi.

La conduttrice del programma di Canale 5 interverrà per ristabilire l’ordine e per difendere Cristina, ricordando a tutti di non tirare in ballo persone che non possono replicare. Non mancheranno ulteriori scintille, che coinvolgeranno altri protagonisti del parterre over. Rosanna chiederà chiarimenti ad Alessio sulla loro conoscenza lampo, ma la situazione peggiorerà quando verrà fuori che il cavaliere avrebbe mostrato alcune chat a Debora. Alessio proverà a spiegarsi, ma tra i due esploderà un nuovo botta e risposta. Ciro, dal canto suo, rivelerà di avere bisogno ancora di due o tre settimane per scegliere una fra le due corteggiatrici rimaste, Elisa e Martina. In studio, pertanto, continuerà la rivalità fra le due ragazze, che faranno di tutto per giocare al meglio le ultime carte prima della scelta del tronista campano.