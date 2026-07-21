Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 20:50 su Rai 3 si concentrano su una crisi sempre più ingestibile: la gelosia di Marina nei confronti di Greta. La donna, già provata da settimane di tensioni con Roberto e convinta che Greta stia oltrepassando ogni limite, arriva a un punto di rottura che segnerà l’intera settimana. La situazione precipita quando Marina, accecata dalla gelosia e dalla frustrazione, aggredisce Greta, e Roberto, che assiste alla scena, resta sconvolto e incapace di riconoscere la moglie in quel gesto violento.

È una settimana dominata da emozioni estreme, incomprensioni e scelte impulsive che rischiano di lasciare segni profondi nelle vite dei protagonisti.

Marina esplode: la gelosia diventa violenza e Roberto resta scioccato

Marina vive giorni di crescente inquietudine. Ogni incontro tra Roberto e Greta, ogni conversazione, ogni gesto che lei percepisce come troppo vicino diventa una ferita che si allarga. Marina non sopporta più l’idea che Greta possa avere un ruolo nella vita di Roberto che va oltre la gestione della figlia, e la sua insicurezza si trasforma in ossessione. La tensione accumulata sfocia in un episodio drammatico: Marina affronta Greta con rabbia, la accusa di essersi avvicinata troppo a Roberto e, in un momento di totale perdita di controllo, la colpisce.

È un gesto impulsivo, violento, che rompe ogni equilibrio. Roberto arriva proprio mentre la scena si consuma. Rimane immobile, sconvolto, incapace di credere a ciò che vede. Marina, che per lui è sempre stata un punto fermo, appare improvvisamente fragile, travolta da una gelosia che ha superato ogni limite. La frattura tra i due diventa evidente: Roberto non può ignorare ciò che ha visto, e Marina non può più nascondere il suo malessere.

Le tensioni con Greta e il crollo emotivo di Marina

La gelosia verso Greta non è l’unico fronte che mette Marina sotto pressione. La donna vive anche un conflitto crescente con la rivale, che Roberto continua a frequentare per motivi legati alla figlia. Marina vorrebbe che Roberto limitasse ogni interazione al minimo indispensabile, ma lui non accetta imposizioni e questo alimenta ulteriormente la tensione.

Le discussioni tra i due diventano sempre più frequenti: Marina si sente ignorata, non ascoltata, messa da parte; Roberto percepisce la sua gelosia come un ostacolo che complica ogni decisione. La situazione degenera quando Marina, già provata dalla vicenda con Greta, affronta Roberto con toni duri, convinta che lui non comprenda la sua sofferenza. La settimana si chiude con un clima pesante: Marina è emotivamente allo stremo, Roberto è turbato da ciò che ha visto e da ciò che non riesce più a gestire, e Greta si ritrova al centro di una tempesta che non ha mai cercato. Tutto è pronto per conseguenze che potrebbero cambiare definitivamente gli equilibri fra i protagonisti.